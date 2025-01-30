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На войне в Украине пропали без вести 20 американских добровольцев, 5 погибли за полгода – CNN

Станислав ПогориловЧетверг, 30 января 2025, 16:35
На войне в Украине пропали без вести 20 американских добровольцев, 5 погибли за полгода – CNN
Фото: Getty Images

По данным американского вещателя CNN, за последние 6 месяцев на передовой в Украине погибли по меньшей мере 5 американских добровольцев, тела 2-х вернули в Украину в минувшую пятницу. Всего свыше 20 добровольцев из Соединенных Штатов считаются пропавшими без вести.

Источник: статья CNN

Дословно: "Согласно расследованию CNN, более 20 американцев считаются пропавшими без вести на передовой в Украине. За последние шесть месяцев количество жертв резко возросло, поскольку иностранцы заполняют насущные пробелы в обороне страны".

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Детали: Детали: По данным CNN, тела по меньшей мере пяти американских добровольцев, погибших в бою, не удалось забрать с поля боя за последние шесть месяцев. Двое из них были репатриированы с оккупированной Россией территории в пятницу на украинскую землю после длительных переговоров.

Родственники пропавших без вести американцев рассказали CNN о том, что они не могут похоронить своих сыновей, не могут официально объявить своих близких мертвыми, а также о мучениях, которые им причиняют российские интернет-тролли, преследующие их в интернете. Интенсивность боевых действий по всей линии фронта на востоке Украины означает, что трупы солдат с обеих сторон часто не могут быть забраны.

В частности, двое американцев были убиты вблизи Покровска на востоке Украины в конце сентября, по словам выживших и родственников. Тело ни одного из них не найдено.

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Бывший американский военный, 25-летний Закари Форд из штата Миссури и еще один американец без военного опыта, семья которого попросила назвать его только по позывному "Гюнтер", были убиты беспилотником во время подрыва моста возле села Новогродовка.

Уцелевший американец с позывным "Реднек", описал одну миссию "с ограниченными шансами на успех", во время которой группа из трех американских добровольцев попала в ловушку под российским огнем в траншее примерно в 500 метрах от их цели на мосту.

По словам "Реднека", Форд сказал своим командирам по радио, что они прекратят миссию, но получил указание продолжать, и что эвакуация невозможна в течение следующего дня.

"Реднек" сообщил, что он стрелял из пулемета в россиян прямо перед собой, а украинцы, которые управляли гранатометом и Javelin, погибли, сдерживая российскую бронетехнику.

Вероятность того, сказал он, что иностранные бойцы-добровольцы выживут на передовой, зависит от их уровня опыта, а также от задач, поставленных бригадами, к которым они присоединились. В то время как одни офицеры ставили иностранцам и украинцам равные задачи, сказал он, другие "продадут вас и убьют так же быстро".

Процесс возвращения тел погибших с передовой - тяжелый и эмоциональный. Бывший морской пехотинец США, 41-летний Кори Навроцки из Пенсильвании погиб в боях в Брянской области России в октябре.

Его тело показали российские солдаты в Telegram, после сложных переговоров Россия вернула в Украину в прошлую пятницу почти 800 погибших, среди которых было тело американца.

Лорен Гийом из Weatherman Foundation, которая занимается поиском иностранцев, пропавших без вести на войне в Украине, сообщила, что сейчас организация занимается случаями 88 погибших или пропавших без вести из 18 стран. Большинство из них - пропавшие без вести, уточнила она.

Сколько всего американских добровольцев погибло на войне в Украине, неизвестно.

Что предшествовало: 

  • 15 января телеканал CNN, ссылаясь на заявление премьер-министра Австралии Энтони Албанизи, сообщил, что россияне могли убить австралийского гражданина Оскара Дженкинса, который воевал на стороне Украины и был взят в плен. Австралийское правительство пообещало "принять самые решительные меры", если эта информация подтвердится.
  • 29 января премьер-министр Энтони Албанизи заявил, что правительство получило сообщение от России о том, что австралийский гражданин Оскар Дженкинс, который воевал за Украину и о гибели которого после плена РФ сообщали ранее, может быть живым.

СШАУкраинавойнароссийско-украинская война
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