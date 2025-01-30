У Києві запровадили оголошення хвилини мовчання у громадському транспорті

На сесії Київської міської ради у четвер, 30 січня депутати затвердили заходи із проведення щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання – про її початок оголошуватимуть у громадському транспорті, на Хрещатику та Майдані Незалежності.

Джерело: пресслужба Київської міськради з посиланням на рішення депутатів під час пленарного засідання IV сесії Київської міської ради IX скликання

Дослівно: "У столиці затвердили перелік заходів із проведення щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання. Про початок хвилини мовчання оголошуватимуть у громадському транспорті, а також через звукові системи оповіщення на Хрещатику та Майдані Незалежності, на рекламних носіях і через мобільний застосунок "Київ Цифровий".

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Деталі: Також, згідно з рішенням, установам, закладам й організаціям, незалежно від форми власності, рекомендують призупиняти роботу на хвилину, крім випадків, коли це неможливо через безперервний режим роботи або необхідність проведення невідкладних заходів.

У той же час у разі оголошення повітряної тривоги пріоритет надаватиметься інформуванню громадян про небезпеку.

Довідково: У березні 2022 року президент Володимир Зеленський підписав указ "Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України".

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Згідно з указом, о 9.00 в Україні - загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації, яка оголошується у всіх засобах масової інформації незалежно від форми власності.