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В Киеве ввели объявление минуты молчания в общественном транспорте

Станислав ПогориловЧетверг, 30 января 2025, 17:37
В Киеве ввели объявление минуты молчания в общественном транспорте
Фото: Getty Images

На сессии Киевского городского совета в четверг, 30 января депутаты утвердили мероприятия относительно проведения ежедневной общенациональной минуты молчания - о ее начале будут объявлять в общественном транспорте, на Крещатике и Майдане Независимости.

Источник: пресс-служба Киевского горсовета со ссылкой на решение депутатов во время пленарного заседания IV сессии Киевского городского совета IX созыва

Дословно: "В столице утвердили перечень мероприятий по проведению ежедневной общенациональной минуты молчания. О начале минуты молчания будут объявлять в общественном транспорте, а также через звуковые системы оповещения на Крещатике и Майдане Независимости, на рекламных носителях и через мобильное приложение "Киев Цифровой".

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Детали: Также, согласно решению, учреждениям, заведениям и организациям, независимо от формы собственности, рекомендуют приостанавливать работу на минуту, кроме случаев, когда это невозможно из-за непрерывного режима работы или необходимости проведения неотложных мероприятий.

В то же время в случае объявления воздушной тревоги приоритет будет предоставляться информированию граждан об опасности.

Справочно: В марте 2022 года президент Владимир Зеленский подписал указ "Об общенациональной минуте молчания по погибшим в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины".

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Согласно указу, в 9.00 в Украине - общенациональная минута молчания по соотечественникам, погибшим в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, которая объявляется во всех средствах массовой информации независимо от формы собственности.

Кивавойнароссийско-украинская война
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