Трамп заявил, что в авиакатастрофе под Вашингтоном никто не выжил
Президент США Дональд Трамп заявил, что в результате столкновения военного вертолета Black Hawk и пассажирского лайнера American Airlines под Вашингтоном в ночь на 30 января никто не выжил.
Источник: брифинг Трампа в Белом доме, пишет "Европейская правда"
Детали: Трамп заявил, что после авиакатастрофы всю ночь продолжалась поисково-спасательная операция, для которой привлекли все возможные ресурсы.
"Сейчас ведется работа по поиску тел погибших. К сожалению, никто не выжил. Это была темная и адская ночь в истории нашей столицы и нашего государства", – добавил американский президент.
Он также выразил соболезнования семьям погибших как из США, так и из других государств, упомянув Россию.
"Нам не известно, что стало причиной столкновения, но у нас есть некоторые обоснованные версии и идеи", – сказал Трамп, объявив о создании комиссии по расследованию катастрофы.
Как известно, под Вашингтоном пассажирский самолет авиакомпании American Airlines во время приближения к взлетно-посадочной полосе аэропорта имени Рейгана столкнулся в воздухе с военным вертолетом и упал в реку Потомак.
На борту лайнера American Airlines находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, а на борту Black Hawk – трое военных.
Федеральное бюро расследований США ранее заявило, что нет никаких признаков преступления или терроризма в авиакатастрофе.