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Трамп заявил, что в авиакатастрофе под Вашингтоном никто не выжил

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 30 января 2025, 18:57
Трамп заявил, что в авиакатастрофе под Вашингтоном никто не выжил
Трамп. getty images

Президент США Дональд Трамп заявил, что в результате столкновения военного вертолета Black Hawk и пассажирского лайнера American Airlines под Вашингтоном в ночь на 30 января никто не выжил.

Источник: брифинг Трампа в Белом доме, пишет "Европейская правда"

Детали: Трамп заявил, что после авиакатастрофы всю ночь продолжалась поисково-спасательная операция, для которой привлекли все возможные ресурсы.

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"Сейчас ведется работа по поиску тел погибших. К сожалению, никто не выжил. Это была темная и адская ночь в истории нашей столицы и нашего государства", – добавил американский президент.

Он также выразил соболезнования семьям погибших как из США, так и из других государств, упомянув Россию.

"Нам не известно, что стало причиной столкновения, но у нас есть некоторые обоснованные версии и идеи", – сказал Трамп, объявив о создании комиссии по расследованию катастрофы.

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Как известно, под Вашингтоном пассажирский самолет авиакомпании American Airlines во время приближения к взлетно-посадочной полосе аэропорта имени Рейгана столкнулся в воздухе с военным вертолетом и упал в реку Потомак.

На борту лайнера American Airlines находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, а на борту Black Hawk – трое военных.

Федеральное бюро расследований США ранее заявило, что нет никаких признаков преступления или терроризма в авиакатастрофе.

ТрампСШАавиакатастрофы
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