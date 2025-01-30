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Нідерланди висловили солідарність Данії на тлі бажання Трампа придбати Гренландію

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловЧетвер, 30 січня 2025, 20:46
Нідерланди висловили солідарність Данії на тлі бажання Трампа придбати Гренландію
Фото: Getty Images

Нідерландський міністр закордонних справ Каспар Вельдкамп під час парламентських дебатів заявив, що уряд Нідерландів висловлює солідарність із прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен на тлі зазіхань американського лідера Дональда Трампа на Гренландію.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на NL Times

Деталі: За словами Вельдкампа, Європа повинна бути єдиною, коли йдеться про повагу до територіальної цілісності її держав, і "це не підлягає сумніву".

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"Ми серйозно ставимося до занепокоєння Данії", – наголосив глава МЗС Нідерландів, водночас додавши, що потрібно дивитися на те, які заяви Трампа будуть втілені в життя.

Вельдкамп також сказав парламентарям, що глава МЗС Данії в розмові з ним висловив бажання "почекати, поки ситуація вляжеться".

Передісторія:

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ДаніяТрампНідерланди
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