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Нидерланды выразили солидарность Дании на фоне желания Трампа приобрести Гренландию

Олег Павлюк, Станислав ПогориловЧетверг, 30 января 2025, 20:46
Нидерланды выразили солидарность Дании на фоне желания Трампа приобрести Гренландию
Фото: Getty Images

Нидерландский министр иностранных дел Каспар Вельдкамп во время парламентских дебатов заявил, что правительство Нидерландов выражает солидарность с премьер-министром Дании Метте Фредериксен на фоне посягательств американского лидера Дональда Трампа на Гренландию.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на NL Times

Детали: По словам Вельдкампа, Европа должна быть единой, когда речь идет об уважении к территориальной целостности ее государств, и "это не подлежит сомнению".

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"Мы серьезно относимся к беспокойству Дании", - подчеркнул глава МИД Нидерландов, одновременно добавив, что нужно смотреть на то, какие заявления Трампа будут воплощены в жизнь.

Вельдкамп также сказал парламентариям, что глава МИД Дании в разговоре с ним выразил желание "подождать, пока ситуация уляжется".

Предыстория:

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ДанияТрампНидерланды
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