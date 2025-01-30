Нидерланды выразили солидарность Дании на фоне желания Трампа приобрести Гренландию

Нидерландский министр иностранных дел Каспар Вельдкамп во время парламентских дебатов заявил, что правительство Нидерландов выражает солидарность с премьер-министром Дании Метте Фредериксен на фоне посягательств американского лидера Дональда Трампа на Гренландию.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на NL Times

Детали: По словам Вельдкампа, Европа должна быть единой, когда речь идет об уважении к территориальной целостности ее государств, и "это не подлежит сомнению".

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"Мы серьезно относимся к беспокойству Дании", - подчеркнул глава МИД Нидерландов, одновременно добавив, что нужно смотреть на то, какие заявления Трампа будут воплощены в жизнь.

Вельдкамп также сказал парламентариям, что глава МИД Дании в разговоре с ним выразил желание "подождать, пока ситуация уляжется".

Предыстория:

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В последние недели Дональд Трамп снова заговорил о желании приобрести Гренландию, стратегически важный и богатый полезными ископаемыми арктический остров в составе Дании.

По данным FT, власти Дании предложили ЕС и НАТО совместную стратегию в отношении посягательств Трампа на Гренландию, которая заключается в том, чтобы воздержаться от реакции на заявления президента США.

Дания также решила инвестировать дополнительные ресурсы в оборону Арктического региона.

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