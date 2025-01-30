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Держсекретар США переконує, що Трамп всерйоз налаштований придбати Гренландію

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловЧетвер, 30 січня 2025, 21:22
Держсекретар США переконує, що Трамп всерйоз налаштований придбати Гренландію
Марко Рубіо з Дональдом Трампом. фото: Getty Images

Державний секретар США Марко Рубіо наполягає, що американський президент Дональд Трамп всерйоз налаштований на купівлю Гренландії – острова у складі Данії. Однак Він відмовився спекулювати на тему того, чи вдасться за президентства Трампа отримати контроль над Гренландією.

Джерело: Рубіо в інтервʼю журналістці Мегін Келлі, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Йдеться не про придбання землі з метою придбання землі. Це в наших національних інтересах, і це питання має бути вирішене. Трамп оголосив, що він має намір це зробити, а саме – придбати її".

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Деталі: Рубіо наголосив, що слова Трампа стосовно безпекової ситуації в Арктичному регіоні, де розташована Гренландія – "це не жарт".

"Очевидно, це є пріоритетом президента, який зробив це питання важливим… Я думаю, що ви можете бути впевнені в тому, що через чотири роки наші інтереси в Арктиці будуть більш захищеними", – зауважив Рубіо.

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