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Госсекретарь США убеждает, что Трамп всерьез настроен приобрести Гренландию

Олег Павлюк, Станислав ПогориловЧетверг, 30 января 2025, 21:22
Госсекретарь США убеждает, что Трамп всерьез настроен приобрести Гренландию
Марко Рубио с Дональдом Трампом. фото: Getty Images

Государственный секретарь США Марко Рубио настаивает, что американский президент Дональд Трамп всерьез настроен на покупку Гренландии - острова в составе Дании. Однако Рубио отказался спекулировать на тему того, удастся ли при президентстве Трампа получить контроль над Гренландией.

Источник: Рубио в интервью журналистке Мегин Келли, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Речь идет не о приобретении земли с целью приобретения земли. Это в наших национальных интересах, и этот вопрос должен быть решен. Трамп объявил, что он намерен это сделать, а именно - приобрести ее".

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Детали: Рубио отметил, что слова Трампа относительно ситуации безопасности в Арктическом регионе, где расположена Гренландия - "это не шутка".

"Очевидно, это является приоритетом президента, который сделал этот вопрос важным... Я думаю, что вы можете быть уверены в том, что через четыре года наши интересы в Арктике будут более защищенными", - отметил Рубио.

Предыстория:

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