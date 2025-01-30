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На фронті від початку доби відбулось 125 бойових зіткнень – Генштаб

Тетяна ОлійникЧетвер, 30 січня 2025, 22:17
На фронті від початку доби відбулось 125 бойових зіткнень – Генштаб
Фото з Facebook-сторінки Генштабу ЗСУ

На фронті від початку доби 30 січня відбулось 125 бойових зіткнень. 51 раз ворог атакував на Покровському напрямку.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Сьогодні російська держава-терорист завдала 44 авіаударів, скинувши при цьому 88 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 1007 дронів-камікадзе та здійснили понад 4600 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

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Деталі: На Харківському напрямку відбулось одне боєзіткнення в напрямку Липців. Також ворог завдав авіаудару по району Козачої Лопані.

Три рази агресор атакував наші позиції на Куп’янському напрямку, поблизу Петропавлівки, Загризового та Нової Кругляківки. Підрозділи Сил оборони зупинили всі атаки противника.

На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська атакували українських захисників в районах населених пунктів Копанки, Балка Журавка, Ямполівка, Зелена Долина, Терни та Колодязі. Наші воїни відбили дев’ять ворожих атак.

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На Сіверському напрямку від початку доби ворог здійснив дев’ять спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Білогорівки та Верхньокам’янського, всі боєзіткнення завершені.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили 10 спроб загарбників просунутись вперед в районах Оріхово-Василівки, Новомаркового, Ступочок, Часового Яру та Предтечиного.

На Торецькому напрямку окупанти 13 разів намагались просунутись вперед в районах Торецька, Диліївки, Щербинівки та Кримського, одне зіткнення ще триває.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 51 раз атакував наші позиції в районах населених пунктів Малинівка, Єлізаветівка, Водяне Друге, Новоторецьке, Промінь, Покровськ, Лисівка, Новоукраїнка, Удачне, Ясенове, Шевченко та Дачне. Сім боєзіткнень тривають досі.

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили одну атаку позицій українських військ поблизу Костянтинополя.

На Гуляйпільському напрямку агресор здійснив чотири спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Новополя та Новосілки.

На Придніпровському напрямку російські загарбники сім разів намагалися витіснити із займаних позицій наші підрозділи, успіху не мали, зазнавши втрат – відступили.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку. Воїни відбили 11 атак загарбницької армії на цьому напрямку, крім того, авіація ворога завдала по власній території 12 авіаударів, скинувши при цьому 16 КАБ.

Генштаббойові діїросійсько-українська війна
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