На фронте с начала суток произошло 125 боевых столкновений – Генштаб

На фронте с начала суток 30 января состоялось 125 боевых столкновений. 51 раз враг атаковал на Покровском направлении.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Сегодня российское государство-террорист нанесло 44 авиаудара, сбросив при этом 88 КАБ. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 1007 дронов-камикадзе и совершили более 4600 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах".

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Детали: На Харьковском направлении состоялось одно боестолкновение в направлении Липцов. Также враг нанес авиаудар по району Казачьей Лопани.

Три раза агрессор атаковал наши позиции на Купянском направлении, вблизи Петропавловки, Загрызово и Новой Кругляковки. Подразделения Сил обороны остановили все атаки противника.

На Лиманском направлении за сегодня российские войска атаковали украинских защитников в районах населенных пунктов Копанки, Балка Журавка, Ямполовка, Зеленая Долина, Терны и Колодязи. Наши воины отбили девять вражеских атак.

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На Северском направлении с начала суток враг совершил девять попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Белогоровки и Верхнекаменского, все боестолкновения завершены.

На Краматорском направлении украинские воины отбили 10 попыток захватчиков продвинуться вперед в районах Орехово-Васильевки, Новомаркового, Ступочек, Часового Яра и Предтечино.

На Торецком направлении оккупанты 13 раз пытались продвинуться вперед в районах Торецка, Дилиевки, Щербиновки и Крымского, одно столкновение еще продолжается.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 51 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Малиновка, Елизаветовка, Водяное Второе, Новоторецкое, Луч, Покровск, Лисовка, Новоукраинка, Удачное, Ясеново, Шевченко и Дачное. Семь боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении захватчики совершили одну атаку позиций украинских войск вблизи Константинополя.

На Гуляйпольском направлении агрессор совершил четыре попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Новополя и Новоселки.

На Приднепровском направлении российские захватчики семь раз пытались вытеснить с занимаемых позиций наши подразделения, успеха не имели, понеся потери - отступили.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении. Воины отбили 11 атак захватнической армии на этом направлении, кроме того, авиация врага нанесла по собственной территории 12 авиаударов, сбросив при этом 16 КАБ.