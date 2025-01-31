ЗМІ: Трамп заявив про запровадження мит на імпорт з Канади, Мексики та Китаю

Президент США Дональд Трамп заявив, що виконає свою погрозу запровадити з 1 лютого 25% тарифи на імпорт з Канади та Мексики і Китаю, назвавши серед причин свого рішення потік фентанілу та великий торговельний дефіцит.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Трамп сказав, що у запровадженні тарифів на ввезення товарів з Канади та Мексики є кілька причин: перша – мігранти, які нелегально потрапити і перебувають у країні, друга – наркотики , третя – величезні субсидії, які США надає Канаді та Мексиці "у формі дефіциту".

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Трамп зазначив, що зростання тарифів на 25% може бути мінімальним, заявивши, що їх рівень "може зростати, а може і не зростати з часом".

Але президент США припустив, що він все ще розглядає можливість звільнення від мита одного значного імпорту – нафти. Трамп сказав, що прийме рішення вже в четвер увечері, ґрунтуючись на ціні на нафту.

Трамп також зазначив, що продовжить запроваджувати тарифи на товари з Китаю. Він не уточнив розмір мита, хоча раніше говорив, що воно становитиме 10%. Трамп заявив, що Пекін не виконав обіцянки запобігти потраплянню до США фентанілу та хімічних речовин, які використовуються для виготовлення смертельних наркотиків.

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Нагадаємо: Трамп планує обкласти додатковими митами весь імпорт сталі, алюмінію і міді, а також поставки зарубіжних комп'ютерних чипів, напівпровідникових компонентів і лікарських препаратів.

Трамп заявив, що планує ввести раніше анонсовані мита до 25% на товари з Мексики та Канади до 1 лютого.

Дональд Трамп розширив свої митні погрози, включивши до них Китай і Європейський Союз на другий день свого перебування на посаді після того, як у перший день під його приціл потрапили Канада і Мексика.