СМИ: Трамп заявил о введении пошлин на импорт из Канады, Мексики и Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что выполнит свою угрозу ввести с 1 февраля 25% тарифов на импорт из Канады и Мексики и Китая, назвав среди причин своего решения поток фентанила и крупный торговый дефицит.

Источник: Bloomberg

Детали: Трамп сказал, что во введении тарифов на ввоз товаров из Канады и Мексики есть несколько причин: первая – нелегально попавшие и находящиеся в стране мигранты, вторая – наркотики, третья – огромные субсидии, которые США предоставляет Канаде и Мексике "в форме дефицита".

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Трамп отметил, что рост тарифов на 25% может быть минимальным, заявив, что их уровень "может расти, а может и не расти со временем".

Но президент США предположил, что он все еще рассматривает возможность освобождения от таможенной пошлины одного значительного импорта – нефти. Трамп сказал, что примет решение уже в четверг вечером, основываясь на цене нефти.

Трамп также отметил, что продолжит вводить тарифы на товары из Китая. Он не уточнил размер пошлины, хотя ранее говорил, что она составит 10%. Трамп заявил, что Пекин не выполнил обещания предотвратить попадание в США фентанила и химических веществ, используемых для изготовления смертельных наркотиков.

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Напомним: Трамп планирует обложить дополнительными пошлинами весь импорт стали, алюминия и меди, а также поставки зарубежных компьютерных чипов, полупроводниковых компонентов и лекарственных препаратов.

Трамп заявил, что планирует ввести ранее анонсированные пошлины до 25% на товары из Мексики и Канады до 1 февраля.

Дональд Трамп расширил свои таможенные угрозы, включив в них Китай и Европейский Союз во второй день своего пребывания в должности после того, как в первый день под его прицел попали Канада и Мексика.