ISW: Кремль сигналізує про зусилля переконати Трампа погодитися з вимогами Путіна

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що Кремль сигналізує про зусилля, спрямовані на те, щоб змусити президента США Дональда Трампа погодитися з вимогами правителя Росії Володимира Путіна і позиціонувати себе як рівного Трампу на міжнародній арені.

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики проаналізували, з якою метою кремлівська стрічка новин ТАСС опублікувала 30 січня інтерв'ю з науковим директором дискусійного клубу "Валдай" Федором Лук'яновим під назвою "Не розраховуйте на великі домовленості", в якому висвітлюються постійні зусилля Кремля з формування внутрішніх і глобальних очікувань щодо майбутніх переговорів між правителем Росії Володимиром Путіним і президентом США Дональдом Трампом.

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У звіті уточнюють, що дискусійний клуб "Валдай" – це платформа , де офіційні особи Кремля, російські науковці та іноземні офіційні особи і науковці зустрічаються для обговорення міжнародних питань, і який використовується у багаторічних зусиллях Кремля впливати на політику Заходу на користь Росії.

І додають, що Лук'янов є старшим членом і науковим співробітником Валдайського клубу, неодноразово модерував щорічну промову Путіна на Валдаї і вважається "авторитетним експертом" з питань зовнішньополітичних цілей і завдань Кремля, хоча він не займає жодної офіційної посади в російській владі.

Як зазначається, ISW не готовий оцінювати або стверджувати, що Лук'янов достовірні відомості про настрої Путіна або його наміри щодо майбутніх мирних переговорів, "але заяви Лук'янова в цьому інтерв'ю в цілому узгоджуються із заявами Путіна та інших офіційних осіб Кремля про майбутні позиції Росії на переговорах".

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Дослівно ISW: "Рішення ТАСС використати інтерв'ю Лук'янова для того, щоб зменшити внутрішні спекуляції щодо можливості укладення мирної угоди в найближчому майбутньому, також підкреслює актуальність цього інтерв'ю і заяв Лук'янова при розгляді можливих переговорних позицій Росії щодо України і США".

Деталі: Під час інтерв'ю Лук'янов заявив, що "головним" для майбутніх мирних переговорів щодо України є "не території", а усунення "першопричин" війни, які Лук'янов визначив як експансію НАТО у Східну Європу в 1990-х і на початку 2000-х рр.

Лук'янов заявив, що стосовно українських земель російські війська зараз вважають, що "з територіями все зрозуміло: скільки візьмеш, стільки й отримаєш", додатково вказуючи на те, що Кремль не має жодного наміру йти на компроміс з приводу територіальних окупацій в Україні під час майбутніх мирних переговорів.

З-поміж іншого Лук'янов заявив, що "Трамп поважає лише тих, хто демонструє непохитність", і закликав Кремль "ніколи не здаватися" і "бути готовим до досить жорсткої розмови, навіть з елементами блефу" – закликаючи Путіна продемонструвати свою рішучість у майбутніх переговорах з Трампом.

Дослівно ISW: "Інтерв'ю Лук'янова підтримує постійні зусилля Кремля, спрямовані на те, щоб змусити Трампа погодитися з вимогами Путіна, які дорівнюють повній капітуляції України і послабленню НАТО, а також особисті зусилля Путіна позиціонувати себе як рівного Трампу на міжнародній арені".

Ключові висновки ISW за 30 січня: