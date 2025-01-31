ISW: Кремль сигнализирует об усилиях убедить Трампа согласиться с требованиями Путина

Аналитики Института изучения войны (ISW) указывают на то, что Кремль сигнализирует об усилиях, направленных на то, чтобы заставить президента США Дональда Трампа согласиться с требованиями правителя России Владимира Путина и позиционировать себя как равного Трампу на международной арене.

Источник: ISW

Детали: Аналитики проанализировали, с какой целью кремлевская лента новостей ТАСС опубликовала 30 января интервью с научным директором дискуссионного клуба "Валдай" Федором Лукьяновым под названием "Не рассчитывайте на большие договоренности", в котором освещаются постоянные усилия Кремля по формированию внутренних и глобальных ожиданий относительно будущих переговоров между правителем России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

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В отчете уточняют, что дискуссионный клуб "Валдай" - это платформа, где официальные лица Кремля, российские ученые и иностранные официальные лица и ученые встречаются для обсуждения международных вопросов, и который используется в многолетних усилиях Кремля влиять на политику Запада в пользу России.

И добавляют, что Лукьянов является старшим членом и научным сотрудником Валдайского клуба, неоднократно модерировал ежегодную речь Путина на Валдае и считается "авторитетным экспертом" по вопросам внешнеполитических целей и задач Кремля, хотя он не занимает никакой официальной должности в российской власти.



Как отмечается, ISW не готов оценивать или утверждать, что Лукьянов достоверные сведения о настроениях Путина или его намерениях относительно будущих мирных переговоров, "но заявления Лукьянова в этом интервью в целом согласуются с заявлениями Путина и других официальных лиц Кремля о будущих позициях России на переговорах".

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Дословно ISW: "Решение ТАСС использовать интервью Лукьянова для того, чтобы уменьшить внутренние спекуляции относительно возможности заключения мирного соглашения в ближайшем будущем, также подчеркивает актуальность этого интервью и заявлений Лукьянова при рассмотрении возможных переговорных позиций России в отношении Украины и США".

Детали: Во время интервью Лукьянов заявил, что "главным" для будущих мирных переговоров по Украине является "не территории", а устранение "первопричин" войны, которые Лукьянов определил как экспансию НАТО в Восточную Европу в 1990-х и в начале 2000-х гг.

Лукьянов заявил, что в отношении украинских земель российские войска сейчас считают, что "с территориями все понятно: сколько возьмешь, столько и получишь", дополнительно указывая на то, что Кремль не имеет никакого намерения идти на компромисс по поводу территориальных оккупаций в Украине во время будущих мирных переговоров.

Среди прочего Лукьянов заявил, что "Трамп уважает только тех, кто демонстрирует непреклонность", и призвал Кремль "никогда не сдаваться" и "быть готовым к достаточно жесткому разговору, даже с элементами блефа" - призывая Путина продемонстрировать свою решимость в будущих переговорах с Трампом.

Дословно ISW: "Интервью Лукьянова поддерживает постоянные усилия Кремля, направленные на то, чтобы заставить Трампа согласиться с требованиями Путина, которые равносильны полной капитуляции Украины и ослаблению НАТО, а также личные усилия Путина позиционировать себя как равного Трампу на международной арене".

Ключевые выводы ISW за 30 января: