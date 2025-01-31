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46% данців бачать у США загрозу через зазіхання Трампа на Гренландію

Ірина Кутєлєва, Ірина БалачукП'ятниця, 31 січня 2025, 08:38

Майже половина данців вважають, що США є значною загрозою для їхньої країни – до цього призвели претензії американського президента Дональда Трампа на Гренландію.

Джерело: "Європейська правда" з посилання на The Guardian, який наводить дані опитування YouGov

Деталі: Дослідження громадської думки показало, що 46% респондентів  вважають США "дуже великою загрозою" або "досить великою загрозою" для Данії. Це більше, ніж кількість тих, хто вважає загрозою Північну Корею або Іран – 44% і 40% відповідно.

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Водночас загроза з боку Росії залишається значно вищою: 86% респондентів заявили, що вважають Москву загрозою.

Також 78% опитаних виступають проти продажу Гренландії США, але 72% сказали, що остаточне рішення має бути за Гренландією, а не Данією.

Дослідження тривало з 15 по 22 січня, в ньому взяли участь трохи більше 1000 жителів Данії.

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Передісторія:

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ДаніяСШАТрамп
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