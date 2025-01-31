46% датчан видят в США угрозу из-за посягательств Трампа на Гренландию

Почти половина датчан считают, что США являются значительной угрозой для их страны – к этому привели претензии американского президента Дональда Трампа на Гренландию.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian, который приводит данные опроса YouGov

Детали: Исследование общественного мнения показало, что 46% респондентов считают США "очень большой угрозой" или "достаточно большой угрозой" для Дании. Это больше, чем количество тех, кто считает угрозой Северную Корею или Иран – 44% и 40% соответственно.

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В то же время угроза со стороны России остается значительно выше: 86% респондентов заявили, что считают Москву угрозой.

Также 78% опрошенных выступают против продажи Гренландии США, но 72% сказали, что окончательное решение должно быть за Гренландией, а не Данией.

Исследование проходило с 15 по 22 января, в нем приняли участие чуть более 1000 жителей Дании.

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Предыстория:

В последние недели Дональд Трамп снова заговорил о желании приобрести Гренландию, стратегически важный и богатый полезными ископаемыми арктический остров в составе Дании.

По данным FT, власти Дании предложили ЕС и НАТО совместную стратегию в отношении посягательств Трампа на Гренландию, которая заключается в том, чтобы воздержаться от реакции на заявления президента США.

Дания также решила инвестировать дополнительные ресурсы в оборону Арктического региона.

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