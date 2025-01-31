Депутат Полтавської облради замовив вбивство фермера, щоб привласнити його бізнес – СБУ

В Полтавській області контррозвідка та слідчі Служби безпеки викрили та затримали "на гарячому" депутата Полтавської обласної ради на організації замовного убивства місцевого фермера та громадського діяча, щоб заволодіти його бізнесом.

Джерело: СБУ, ОГП, джерело УП в правоохоронних органах

Олег Дядик фото, надане УП джерелом

Деталі: Ім'я депутата традиційно не називається. Але за даними джерела УП в правоохоронних органах, це депутат Полтавської обласної ради від партії "За майбутнє" Олег Дядик.

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Дослівно: "За даними слідства, підозрюваний вирішив позбутися підприємця, щоб заволодіти його бізнесом. Для цього він підшукав виконавців і запропонував їм 20 тисяч доларів та частину майбутніх прибутків з активів підприємства. Планувалося інсценування самогубства жертви шляхом повішання".

Більше деталей: Повідомляється, що депутат передав виконавцям інформацію про підприємця, знаряддя злочину та частину коштів, а також обрав місце, час і спосіб убивства.

Він разом зі спільниками розробив детальний план, щоб приховати сліди насильницької смерті та не допустити виявлення ознак убивства під час судово-медичної експертизи.

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Встановлено, що убивство планувалося на території місцевої покинутої насосної станції. Депутат запросив туди підприємця нібито для обговорення робочих питань.

Під час зустрічі кілер мав накинути петлю з мотузки на шию потерпілого і задушити його, а потім інсценувати повішання своєї жертви.

Контррозвідка СБУ спрацювала на випередження і затримала обох зловмисників "на гарячому", коли вони везли бізнесмена на місце "ділової" зустрічі.

У ході обшуків вилучено докази підготовки до вбивства, зокрема документи, записи, гроші та знаряддя злочину.

Слідчі служби безпеки повідомили депутату та його водію про підозру відповідно до вчинених злочинів. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Досудове розслідування триває.