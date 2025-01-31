Депутат Полтавского облсовета заказал убийство фермера, чтобы присвоить его бизнес – СБУ

В Полтавской области контрразведка и следователи Службы безопасности разоблачили и задержали "с поличным" депутата Полтавского областного совета на организации заказного убийства местного фермера и общественного деятеля, чтобы завладеть его бизнесом.

Источник: СБУ, ОГП, источник в правоохранительных органах

Олег Дядик фото, предомтавленное уп источником

Детали: Имя депутата традиционно не называется. Но по данным источника УП в правоохранительных органах, это депутат Полтавского областного совета от партии "За майбутнє" Олег Дядик.

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Дословно: "По данным следствия, подозреваемый решил избавиться от предпринимателя, чтобы завладеть его бизнесом. Для этого он подыскал исполнителей и предложил им 20 тысяч долларов и часть будущих доходов с активов предприятия. Планировалась инсценировка самоубийства жертвы путем повешения".

Больше деталей: Сообщается, что депутат передал исполнителям информацию о предпринимателе, орудие преступления и часть средств, а также выбрал место, время и способ убийства.

Он вместе с сообщниками разработал детальный план, чтобы скрыть следы насильственной смерти и не допустить обнаружения признаков убийства во время судебно-медицинской экспертизы.

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Установлено, что убийство планировалось на территории местной заброшенной насосной станции. Депутат пригласил туда предпринимателя якобы для обсуждения рабочих вопросов.

Во время встречи киллер должен был накинуть петлю из веревки на шею потерпевшего и задушить его, а затем инсценировать повешение своей жертвы.

Контрразведка СБУ сработала на опережение и задержала обоих злоумышленников "на горячем", когда они везли бизнесмена на место "деловой" встречи.

В ходе обысков изъяты доказательства подготовки к убийству, в частности документы, записи, деньги и орудия преступления.

Следователи службы безопасности сообщили депутату и его водителю о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Досудебное расследование продолжается.