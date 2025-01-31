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ЗМІ: НАТО планує зробити пропозицію Трампу щодо Гренландії для зниження напруги

Іванна Костіна, Українська правдаП'ятниця, 31 січня 2025, 10:59
ЗМІ: НАТО планує зробити пропозицію Трампу щодо Гренландії для зниження напруги
Фото: Getty Images

НАТО розглядає можливість суттєвого розширення своєї військової присутності в Арктиці, сподіваючись зменшити напругу в дискусіях навколо планів Дональда Трампа щодо Гренландії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Handelsblatt

Деталі: Передумовою для пропозиції, що готується є те, що Трамп базує свій інтерес до найбільшого в світі острова насамперед на американських інтересах безпеки.

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На думку військового альянсу, інтересам безпеки США також могла б відповідати значно сильніша присутність НАТО в регіоні. Тим більше, що американці, звичайно, могли б також брати участь у збільшенні присутності.

Гренландія є стратегічно цікавою через свої багаті сировинні ресурси і як база для військового контролю над Арктикою. Крім того, судноплавні шляхи стають більш доступними, принаймні влітку, оскільки кліматичні зміни посилюються.

За інформацією з кіл Альянсу, ця ініціатива наразі обговорюється з Трампом на неформальних переговорах. Підставою для посилення присутності можуть стати нові оборонні плани, ухвалені у 2023 році. Ці засекречені документи передбачають збільшення потенціалу стримування та оборони також і на крайній півночі.

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США вже експлуатують космічну базу Пітуффік в Гренландії на основі угод з Данією. Ця база підтримує, серед іншого, системи попередження про ракетний напад, протиракетну оборону і місії космічного спостереження. Данські збройні сили також присутні – в основному через Арктичне командування в Нууку.

Зазначається, що дебати щодо Гренландії є надзвичайно вибухонебезпечними для НАТО. З одного боку, Альянс має побоюватися за свій авторитет, якщо провідний член раптом погрожує силою анексувати територію іншої держави – особливо з огляду на загарбницьку війну Росії проти України і претензії Китаю на Тайвань.

 З іншого боку, для НАТО було б великою катастрофою, якби США вийшли з Альянсу через суперечку з такого питання, оскільки стримування НАТО ґрунтується насамперед на ядерному арсеналі США і силі їхніх звичайних збройних сил.

На думку дипломатів, чи вдасться реалізувати плани щодо пропозиції Трампу, залежатиме, серед іншого, від того, чи справді республіканець переймається насамперед інтересами американської безпеки в регіоні. Якщо ж поклади сировини також відіграють певну роль, то ініціатива може бути приречена на провал.

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Передісторія:

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