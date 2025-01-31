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СМИ: НАТО планирует предложить Трампу вариант по Гренландии для снижения напряженности

Иванна Костина, Украинская правдаПятница, 31 января 2025, 10:59
СМИ: НАТО планирует предложить Трампу вариант по Гренландии для снижения напряженности
Фото: Getty Images

НАТО рассматривает возможность значительного расширения своего военного присутствия в Арктике, надеясь снизить напряжение в дискуссиях вокруг планов Дональда Трампа по Гренландии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Handelsblatt

Детали: Предпосылкой для готовящегося предложения является то, что Трамп рассматривает интерес к крупнейшему острову мира прежде всего с точки зрения американской безопасности.

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По мнению военного альянса, интересам безопасности США также могла бы соответствовать значительно усиленная присутствие НАТО в регионе. Тем более, что американцы могли бы также участвовать в увеличении присутствия.

Гренландия стратегически интересна благодаря своим богатым сырьевым ресурсам и как база для военного контроля над Арктикой. Кроме того, судоходные пути становятся более доступными, по крайней мере летом, поскольку климатические изменения усиливаются.

По информации из кругов Альянса, эта инициатива сейчас обсуждается с Трампом на неформальных переговорах. Основанием для усиления присутствия могут стать новые оборонительные планы, принятые в 2023 году. Эти засекреченные документы предусматривают увеличение потенциала сдерживания и обороны, в том числе на крайнем севере.

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США уже эксплуатируют космическую базу Питууфик в Гренландии на основе соглашений с Данией. Эта база поддерживает, в том числе, системы предупреждения о ракетном ударе, противоракетную оборону и миссии космического наблюдения. Датские вооруженные силы также присутствуют – в основном через Арктическое командование в Нууке.

Отмечается, что дебаты по поводу Гренландии чрезвычайно взрывоопасны для НАТО. С одной стороны, Альянс должен бояться за свою репутацию, если ведущий член вдруг угрожает силой аннексировать территорию другого государства – особенно с учетом агрессивной войны России против Украины и претензий Китая на Тайвань.

С другой стороны, для НАТО было бы большой катастрофой, если бы США вышли из Альянса из-за спора по такому вопросу, так как сдерживание НАТО основано прежде всего на ядерном арсенале США и силе их обычных вооруженных сил.

По мнению дипломатов, успешная реализация планов по предложению Трампу будет зависеть, в том числе, от того, действительно ли республиканец прежде всего озабочен интересами американской безопасности в регионе. Если же ресурсы также играют важную роль, то инициатива может оказаться обреченной на провал.

Читайте также: Непристойное предложение Трампа, или Почему Дания должна сохранить контроль над Гренландией.

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