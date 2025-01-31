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Уряд запроваджує поняття "громада-форпост" для поселень біля лінії фронту

Валентина РоманенкоП'ятниця, 31 січня 2025, 11:49
Уряд запроваджує поняття громада-форпост для поселень біля лінії фронту
фото Урядового порталу

Уряд ухвалив рішення про запуск експериментального проєкту щодо посилення співпраці між громадами.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів 31 січня, цитує "Урядовий портал"

Деталі: Постанова передбачає введення поняття "громада-форпост" — це громади, які розташовані в 100-кілометровій зоні від лінії зіткнення, а також від кордону з Росією та Білоруссю.

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За словами Шмигаля, нинішнє рішення це продовження політики єдності і  взаємодопомоги та нагадав, що цього року сформовано національну обʼєднуючу платформу згуртованих громад "Пліч-о-пліч".

Пряма мова: "Мета цього проєкту — залучити якомога більше тилових громад до підтримки громад-форпостів. Це можна зробити через укладання спеціальних угод, за якими буде надаватися гуманітарна, соціальна, медична, логістична, фінансова та інша допомога".

Кабінет міністрів
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