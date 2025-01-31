Кабмин вводит понятие "община-форпост" для поселений у линии фронта

Правительство приняло решение о запуске экспериментального проекта по усилению сотрудничества между общинами.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров 31 января, цитирует "Правительственный портал"

Детали: Постановление предусматривает введение понятия "община-форпост" - это общины, которые расположены в 100-километровой зоне от линии соприкосновения, а также от границы с Россией и Беларусью.

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По словам Шмыгаля, нынешнее решение это продолжение политики единства и взаимопомощи и напомнил, что в этом году сформирована национальная объединяющая платформа сплоченных общин "Пліч-о-пліч".

Прямая речь: "Цель этого проекта - привлечь как можно больше тыловых общин к поддержке общин-форпостов. Это можно сделать путем заключения специальных соглашений, по которым будет предоставляться гуманитарная, социальная, медицинская, логистическая, финансовая и другая помощь".