Після погрози президента США Дональда Трампа ввести 100%-ві мита для країн БРІКС, якщо вони спробують створити свою валюту замість долара, прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков поспішив запевнити, що створення нової спільної валюти не обговорюють.

Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости

Пряма мова Пєскова: "У БРІКС не ведуться розмови про створення спільної валюти і не велися. У БРІКС говорять про створення нових спільних інвестиційних платформ, які дозволять спільно здійснювати інвестиції в треті країни".

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Що було раніше: Президент США Дональд Трамп пообіцяв, що введе 100%-ві мита для країн БРІКС, якщо вони надумають створити власну валюту, щоб замінити американський долар.

Для довідки: БРІКС – це обєднання найбільших за площею і населенням країн, що розвиваються, засноване у 2009 році. До нього входять Бразилія, Росія, Індія і Китай, пізніше додались Південно-Африканська Республіка, Іран, Єгипет, Ефіопія, Об’єднані Арабські Емірати та Індонезія.

Пропозицію створити нову валюту для взаєморозрахунків активно просуває Росія, яка перебуває під санкціями США та ЄС. Таким чином вона хоче знизити залежність від долара та уникнути обмежень міжнародних фінансових систем.

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Проте серед членів БРІКС немає єдності з цього питання. Китай, хоча і підтримує ідею зміцнення ролі альтернативних валют, обережно ставиться до створення спільної валюти. Індія, своєю чергою, зосереджена на внутрішніх економічних інтересах і не готова ризикувати стабільністю торгівельних відносин із США.

Передісторія: