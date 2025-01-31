После угрозы президента США Дональда Трампа ввести 100%-е пошлины для стран БРИКС, если они попытаются создать свою валюту вместо доллара, пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков поспешил заверить, что создание новой общей валюты не обсуждают.

Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости

Прямая речь Пескова: "В БРИКС не ведется речи о создании общей валюты и не велось. В БРИКС говорят о создании новых совместных инвестиционных платформ, которые позволят совместно осуществлять инвестиции в третьи страны".

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Что было ранее: Президент США Дональд Трамп пообещал, что введет 100%-ные пошлины для стран БРИКС, если они надумают создать собственную валюту, чтобы заменить американский доллар.

Для справки: БРИКС – это объединение крупнейших по площади и населению развивающихся стран, основанное в 2009 году. В него входят Бразилия, Россия, Индия и Китай, позже добавились Южно-Африканская Республика, Иран, Египет, Эфиопия, Объединенные Арабские Эмираты и Индонезия.

Предложение создать новую валюту для взаиморасчетов активно продвигает Россия, которая находится под санкциями США и ЕС. Таким образом она хочет снизить зависимость от доллара и избежать ограничений международных финансовых систем.

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Однако среди членов БРИКС нет единства по этому вопросу. Китай, хотя и поддерживает идею укрепления роли альтернативных валют, осторожно относится к созданию общей валюты. Индия, в свою очередь, сосредоточена на внутренних экономических интересах и не готова рисковать стабильностью торговых отношений с США.

Предыстория: