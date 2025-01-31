ДБР: Бухгалтер військової частини вкрав понад 2 мільйони виплат зниклих безвісти бійців

Працівники ДБР виявили факт привласнення 2,3 млн грн з депонованого рахунку для зниклих безвісти бійців у військовій частині Одеської області.

Джерело: Державне бюро розслідувань

Дослівно: "Бухгалтер протягом року вказував у документації щодо виплати грошового забезпечення номер банківського рахунку своєї знайомої. Його начальник не перевірив дані та підписував документи про перерахування грошей".

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Деталі: Як з'ясувало слідство, завдяки своїм махінаціям бухгалтер отримав 2,3 мільйона гривень, які призначались зниклим безвісти військовослужбовцям.

Його взяли під варту. Для відшкодування завданих збитків подано цивільний позов.

Також ДБР повідомило начальнику фінансово-економічної служби військової частини про підозру у недбалому ставленні до служби. Його можуть посадити до в'язниці строком до 8 років.