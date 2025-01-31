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ГБР: Бухгалтер воинской части украл более 2 миллионов выплат пропавших без вести бойцов

Украинская правдаПятница, 31 января 2025, 13:11
ГБР: Бухгалтер воинской части украл более 2 миллионов выплат пропавших без вести бойцов
Фото: ГБР

Сотрудники ГБР выявили факт присвоения 2,3 млн грн с депонированного счета для пропавших без вести бойцов в одной из воинских частей Одесской области.

Источник: Государственное бюро расследований

Дословно: "Бухгалтер в течение года указывал в документации по выплате денежного обеспечения номер банковского счета своей знакомой. Его начальник не проверял данные и подписывал документы о перечислении денег".

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Детали: Как установило следствие, благодаря своим махинациям бухгалтер получил 2,3 миллиона гривен, предназначенных для пропавших без вести военнослужащих.

Его взяли под стражу. Для возмещения причиненного ущерба подан гражданский иск.

Также ГБР сообщило начальнику финансово-экономической службы воинской части о подозрении в небрежном отношении к службе. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

ГБРармияденьги
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