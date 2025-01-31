Словаччина заборонила в'їзд командиру "Грузинського легіону" нібито через плани держперевороту

Словаччина заборонили в'їзд для командира "Грузинського легіону" Мамуки Мамулашвілі після того, як уряд пов'язав з його підрозділом ймовірну спробу державного перевороту у країні. У "Грузинському легіоні" відкинули звинувачення словацької влади.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Dennik N

Деталі: За словами глави МВС Словаччини Матуша Шутая Ештока, загалом до списку осіб, яким заборонений в'їзд до Словаччини, потрапили 10 осіб, і їхня кількість може збільшитися.

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Прем'єр-міністр Роберт Фіцо не відповів на запитання журналіста про те, як саме командир "Грузинського легіону", що воює в Україні проти Росії, мав організувати протести в Словаччині, натомість звинуватив ЗМІ у підтримці кінця уряду Фіцо.

На пресконференції він показав, що Мамулашвілі мав фотографію разом з Люсі Штасселовою з ініціативи "Мир для України" та коментатором Denník N Мартіном М. Шимечкою.

Штасселова познайомилася з Мамулашвілі на обговоренні його книги, коли він був у Словаччині майже два роки тому. Шимечка разом з журналістами Denník N був у складі експедиції, яка доставила до підрозділу Мамулашвілі машини швидкої допомоги та гуманітарну допомогу, зібрану громадянами Словаччини.

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За словами директора Словацької інформаційної служби (SIS) Павла Гашпара, спецслужба підтвердила особисті та економічні зв'язки "Грузинського легіону" з громадським сектором і опозицією. Він не уточнив, про які саме зв'язки йдеться.

Він також повідомив, що була сформована "спеціалізована група", до якої, окрім співробітників під прикриттям, увійшли поліцейські та співробітники фінансової адміністрації.

"Сьогодні ми вже можемо говорити про підозри у скоєнні злочинів, таких як шахрайство з субсидіями", – сказав Гашпар.

У "Грузинському легіоні" відкинули "безпідставні та абсурдні звинувачення словацької влади, які стверджують нашу причетність до нібито державного перевороту проти прем’єр-міністра Роберта Фіцо".

"Ці заяви є нічим іншим, як свідомою спробою дискредитувати наш підрозділ, який з 2014 року воює разом з Україною у її боротьбі з російською агресією. Це не перший раз, коли ми стаємо мішенню політично мотивованої дезінформації", - говориться у заяві легіону у Facebook.

Що було раніше:

Напередодні стало відомо, що зі Словаччини вишлють громадянина України у зв'язку з таємною доповіддю SIS про підготовку "державного перевороту".

Секретна доповідь словацької спецслужби, представлена минулого тижня, говорить про нібито довгострокову організовану операцію впливу з метою дестабілізації Словаччини.

На цьому тлі, а також на тлі тривалих багатотисячних протестів проти свого уряду премʼєр Словаччини Роберт Фіцо почав говорити про підготовку "Майдану" у країні, звинувативши Україну в причетності до цього.

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