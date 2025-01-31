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У Молдові мер Кишинева та ексгенпрокурор Стояногло об'єдналися в політичний блок

Марія Ємець, Анастасія ПроцП'ятниця, 31 січня 2025, 17:28
У Молдові мер Кишинева та ексгенпрокурор Стояногло об'єдналися в політичний блок
Скрін з відео на youtube каналі Agenţia de presă IPN

Колишній генпрокурор Молдови Олександр Стояногло, мер Кишинева Іон Чебан та лідери ще двох опозиційних партій оголосили про створення політичного блоку "Альтернатива" напередодні парламентських виборів 2025 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker

Деталі: Стояногло та опозиційні політики Іон Чебан (мер Кишинева), Марк Ткачук та Іон Кіку заявили, що об’єднуються у політичний блок "Альтернатива". Загалом у ньому буде три партії і команда Стояногло.

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"Щоб не було інтерпретацій – ми виступаємо за євроінтеграцію як головну мету країни. Ми говоримо і пишемо румунською мовою. Ми знаємо, що в Україні війна. Ми маємо зосередитися на потребах наших громадян", – заявив Іон Чебан на спільній пресконференції політиків. 

Стояногло у своєму виступі говорив про необхідність об’єднувати суспільство і не ділити країну "на своїх і чужих" за різними критеріями. 

"Блок "Альтернатива" буде захищати і просувати інтереси молдован і румунів, росіян та українців, гагаузів, болгар, ромів та представників інших національностей", – заявив він. 

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Іон Чебан є лідером партії "Рух національної альтернативи" (MAN). У 2019 році він переміг на виборах мера Кишинева завдяки підтримці проросійських соціалістів, але потім вийшов з партії. Наприкінці 2021 року він створив власну політсилу. 

Стояногло був генпрокурором Молдови за президентства Ігоря Додона і після зміни влади зіткнувся із кримінальними провадженнями. В одному його вже виправдали, друга справа ще на розгляді.  На президентських виборах 2024 року Стояногло змагався у другому турі з Маєю Санду за політичної підтримки соціалістів Ігоря Додона і без голосів діаспори здобув би перемогу. 

Іон Кіку був міністром фінансів в уряді Павла Філіпа, потім – радником президента Ігоря Додона, та близько року – прем’єром. Він пішов з посади самостійно після перемоги на виборах Маї Санду. У 2021 році він заснував Партію розвитку та об’єднання Молдови (PDCM).

Марк Ткачук понад 10 років входив до Партії комуністів, а у 2020 році зі своїми соратниками заснував партію "Громадянський конгрес". 

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