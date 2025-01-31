У Молдові мер Кишинева та ексгенпрокурор Стояногло об'єдналися в політичний блок

Колишній генпрокурор Молдови Олександр Стояногло, мер Кишинева Іон Чебан та лідери ще двох опозиційних партій оголосили про створення політичного блоку "Альтернатива" напередодні парламентських виборів 2025 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker

Деталі: Стояногло та опозиційні політики Іон Чебан (мер Кишинева), Марк Ткачук та Іон Кіку заявили, що об’єднуються у політичний блок "Альтернатива". Загалом у ньому буде три партії і команда Стояногло.

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"Щоб не було інтерпретацій – ми виступаємо за євроінтеграцію як головну мету країни. Ми говоримо і пишемо румунською мовою. Ми знаємо, що в Україні війна. Ми маємо зосередитися на потребах наших громадян", – заявив Іон Чебан на спільній пресконференції політиків.

Стояногло у своєму виступі говорив про необхідність об’єднувати суспільство і не ділити країну "на своїх і чужих" за різними критеріями.

"Блок "Альтернатива" буде захищати і просувати інтереси молдован і румунів, росіян та українців, гагаузів, болгар, ромів та представників інших національностей", – заявив він.

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Іон Чебан є лідером партії "Рух національної альтернативи" (MAN). У 2019 році він переміг на виборах мера Кишинева завдяки підтримці проросійських соціалістів, але потім вийшов з партії. Наприкінці 2021 року він створив власну політсилу.

Стояногло був генпрокурором Молдови за президентства Ігоря Додона і після зміни влади зіткнувся із кримінальними провадженнями. В одному його вже виправдали, друга справа ще на розгляді. На президентських виборах 2024 року Стояногло змагався у другому турі з Маєю Санду за політичної підтримки соціалістів Ігоря Додона і без голосів діаспори здобув би перемогу.

Іон Кіку був міністром фінансів в уряді Павла Філіпа, потім – радником президента Ігоря Додона, та близько року – прем’єром. Він пішов з посади самостійно після перемоги на виборах Маї Санду. У 2021 році він заснував Партію розвитку та об’єднання Молдови (PDCM).

Марк Ткачук понад 10 років входив до Партії комуністів, а у 2020 році зі своїми соратниками заснував партію "Громадянський конгрес".

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