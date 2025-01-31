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В Молдове мэр Кишинева и экс-генпрокурор Стояногло объединились в политический блок 

Мария Емец, Анастасия ПроцПятница, 31 января 2025, 17:28
В Молдове мэр Кишинева и экс-генпрокурор Стояногло объединились в политический блок 
Скрин из видео на youtube канале Agenţia de presă IPN

Бывший генпрокурор Молдовы Александр Стояногло, мэр Кишинева мэр Кишинева Ион Чебан и лидеры еще двух оппозиционных партий объявили о создании политического блока "Альтернатива" накануне парламентских выборов 2025 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker

Детали: Стояногло и оппозиционные политики Ион Чебан (мэр Кишинева), Марк Ткачук и Ион Кику заявили, что объединяются в политический блок "Альтернатива". Всего в нем будет три партии и команда Стояногло.

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"Чтобы не было интерпретаций – мы выступаем за евроинтеграцию как главную цель страны. Мы говорим и пишем на румынском языке. Мы знаем, что в Украине война. Мы должны сосредоточиться на потребностях наших граждан", – заявил Ион Чебан на совместной пресс-конференции политиков.

Стояногло в своем выступлении говорил о необходимости объединять общество и не делить страну "на своих и чужих" по разным критериям.

"Блок "Альтернатива" будет защищать и продвигать интересы молдаван и румын, русских и украинцев, гагаузов, болгар, ромов и представителей других национальностей", – заявил он.

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Ион Чебан является лидером партии "Движение национальной альтернативы" (MAN). В 2019 году он победил на выборах мэра Кишинева благодаря поддержке пророссийских социалистов, но затем вышел из партии. В конце 2021 года он создал собственную политсилу.

Стояногло был генпрокурором Молдовы при президентстве Игоря Додона и после смены власти столкнулся с уголовными производствами. В одном его уже оправдали, второе дело еще на рассмотрении. На президентских выборах 2024 года Стояноглосоревновался во втором туре с Майей Санду при политической поддержке социалистов Игоря Додона и без голосов диаспоры одержал бы победу.

Ион Кику был министром финансов в правительстве Павла Филиппа, затем – советником президента Игоря Додона, и около года – премьером. Он ушел с должности самостоятельно после победы на выборах Майи Санду. В 2021 году он основал Партию развития и объединения Молдовы (PDCM).

Марк Ткачук более 10 лет входил в Партию коммунистов, а в 2020 году со своими соратниками основал партию "Гражданский конгресс".

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Молдова
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