Лідер Литви про інцидент з кабелями: ЄС має взяти на себе більшу відповідальність за Балтійське море

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що НАТО та Європейський Союз повинні брати на себе більшу відповідальність за Балтійське море на тлі нещодавніх інцидентів із кабелями.

Джерело: Науседа в інтерв’ю агентству AP, "Європейська правда"

Деталі: Науседа зазначив, що на тлі нещодавніх інцидентів із пошкодженням підводних кабелів у Балтійському морі "настав час показати м’язи".

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"НАТО і ЄС повинні брати на себе більше відповідальності у питаннях Балтійського моря, залучаючи додаткові морські сили і засоби для запобігання таким інцидентам у майбутньому", – вважає литовський президент.

Науседа впевнений, що Литва повинна показати, що вона може бути відповідальною за власну оборону.

"Це абсолютно чіткий пріоритет для нашої країни як прифронтової країни, що ми повинні витрачати більше. Звичайно, ми можемо розраховувати на підтримку наших союзників по НАТО. Але було б наївно очікувати, що хтось буде дбати про нашу безпеку, якщо будуть чіткі ознаки того, що ми не здатні себе захистити", – підсумував він.

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Як відомо, шведська прокуратура в неділю 26 січня ввечері оголосила про початок розслідування щодо можливої диверсії після пошкодження підводного оптоволоконного кабелю, що з'єднує Латвію зі шведським островом Готланд.

У центрі уваги розслідування опинився балкер Vezhen, який пройшов повз оптоволоконний кабель о 00:45 за Гринвічем у неділю, 26 січня.

31 січня норвезька поліція заарештувала норвезьке судно з російським екіпажем за підозрою в причетності до пошкодження оптоволоконного кабелю в Балтійському морі між Латвією та Швецією.