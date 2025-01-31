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Лидер Литвы об инциденте с кабелями: ЕС должен взять на себя большую ответственность за Балтийское море

Уляна Кричковская, Алена МазуренкоПятница, 31 января 2025, 18:04
Лидер Литвы об инциденте с кабелями: ЕС должен взять на себя большую ответственность за Балтийское море
Гитанас Науседа, фото: Getty Images

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что НАТО и Европейский Союз должны брать на себя большую ответственность за Балтийское море на фоне недавних инцидентов с кабелями.

Источник: Науседа в интервью агентству AP, "Европейская правда"

Детали: Науседа отметил, что на фоне недавних инцидентов с повреждением подводных кабелей в Балтийском море "пришло время показать мускулы".

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"НАТО и ЕС должны брать на себя больше ответственности в вопросах Балтийского моря, привлекая дополнительные морские силы и средства для предотвращения таких инцидентов в будущем", – считает литовский президент.

Науседа уверен, что Литва должна показать, что она может быть ответственной за собственную оборону.

"Это абсолютно четкий приоритет для нашей страны, как прифронтовой страны, что мы должны тратить больше. Конечно, мы можем рассчитывать на поддержку наших союзников по НАТО. Но было бы наивно ожидать, что кто-то будет заботиться о нашей безопасности, если будут четкие признаки того, что мы не способны себя защитить", – подытожил он.

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Как известно, шведская прокуратура в воскресенье 26 января вечером объявила о начале расследования относительно возможной диверсии после повреждения подводного оптоволоконного кабеля, соединяющего Латвию со шведским островом Готланд.

В центре внимания расследования оказался балкер Vezhen, который прошел мимо оптоволоконного кабеля в 00:45 по Гринвичу в воскресенье, 26 января.

31 января норвежская полиция арестовала норвежское судно с российским экипажем по подозрению в причастности к повреждению оптоволоконного кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией.

ЛитваБалтия
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