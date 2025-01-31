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Фіцо звинуватив "Грузинський легіон" у причетності до протестів у Словаччині

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко П'ятниця, 31 січня 2025, 18:42
Фіцо звинуватив Грузинський легіон у причетності до протестів у Словаччині
Роберт Фіцо. фото з Facebook

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив "Грузинський легіон" та його лідера Мамуку Мамулашвілі у причетності до громадських протестів у Словаччині.

Джерело: Фіцо у п’ятницю, 31 січня, під час пресконференції, цитує TASR, "Європейська правда"

Деталі: Під час пресконференції Фіцо припустив, що представники політичної опозиції, а також організатори громадських протестів з об'єднання "Мир для України" мають зв'язок з "Грузинським легіоном".

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"Як це можливо, що представники "Грузинського легіону" були активними в Києві в 2014 році під час Майдану? Я запитую, як це можливо, що вони були активними в Тбілісі, де деякі з них навіть стикаються зі звинуваченнями і переслідуванням за злочини?", – заявив він та наголосив, що та ж група людей зараз винирнула в Словаччині.        

Словацький прем'єр заявив, що "Грузинський легіон" контролюється українською контррозвідкою та зазначив, що Мамулашівілі є одним із тих, кого Словаччина внесла до свого чорного списку, заборонивши йому в'їзд до країни. 

Фіцо також представив фотографії, які начебто мають довести зв'язки легіону та його лідера зі Словаччиною.

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"Мир для України" надсилав гроші грузинським національним легіонам. Чи жертвували люди свої гроші українській контррозвідці?", – заявив він.

У цьому контексті зазначимо, що на початку грудня "Грузинський легіон" заперечив заяви російської пропаганди про те, що він начебто планує повернутися до Грузії, аби взяти участь у протестах.

Перед тим опозиційна президентка країни Саломе Зурабішвілі назвала провокацією повідомлення про нібито готовність грузинських бійців в Україні приїхати до Тбілісі та вийти на підтримку протестів.

ФіцоСловаччинаГрузіямітинги
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