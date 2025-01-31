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ЄС надасть Молдові 64 млн євро "енергетичної" допомоги, третину – на газ Придністров'ю

Марія Ємець, Альона Мазуренко П'ятниця, 31 січня 2025, 19:24
Фото: Getty Images

В уряді Молдови заявили про остаточну домовленість з Євросоюзом стосовно фінансової допомоги, яку нададуть країні для подолання енергетичної кризи – йдеться про 64 млн євро, з яких 20 млн передбачені на газ для Придністров'я.

Джерело: Newsmaker, "Європейська правда"

Деталі: Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан 31 січня оголосив, що Єврокомісія і Молдова досягли остаточної домовленості стосовно допомоги, яку надасть ЄС для подолання енергетичної кризи. 

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За його словами, йдеться про безповоротну фінансову допомогу на загальну суму 64 млн євро. 

З них 30 мільйонів передбачені на закупівлю газу та електроенергії для обох берегів Дністра, і в межах цієї суми 20 млн – на газ для Придністров’я, а 10 млн євро – на закупівлю електроенергії для правобережжя (тобто контрольованої урядом території Молдови).

Решта 34 млн євро надійдуть як бюджетна підтримка. 

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"ЄС знову рятує Молдову, так проявляється європейська солідарність. Тоді як Росія залишає людей у холоді й темряві, Європа надає кошти, конкретну допомогу, щоб раз і назавжди покласти край цьому енергетичному шантажу",-  заявив Дорін Речан.

Нагадаємо, 27 січня ЄС анонсував допомогу для Молдови обсягом 30 млн євро для закупівлі і транспортування газу у Придністров’я. 

При цьому у де-факто владі Придністров’я 28 січня заявили, що Росія надасть невизнаному регіону кредит для сплати за газ, який Придністров’я почне отримувати з Європи. 

Крім того, лідер невизнаного регіону Вадим Красносельський почав звинувачувати уряд Молдови у маніпуляціях щодо того, як саме мають використовуватись 30 млн євро від ЄС.  

У Єврокомісії пояснили, що допомога передбачена на відновлення постачання газу у Придністров’я, а також постачання виробленої там електроенергії на правобережжя – тобто контрольовану урядом територію. 

МолдоваЄСПридністров'ягаз
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