Генштаб: На фронті від початку доби відбулось 132 зіткнення

На фронті від початку доби 31 січня на фронті відбулось 132 бойових зіткнення, з них 54 рази росіяни намагались вклинитись в оборону на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00 31 січня

Дослівно: "На даний час відбулося 132 бойових зіткнення. За сьогодні противник завдав по території України 49 авіаційних ударів, залучив 99 КАБ, використав для ураження 900 дронів-камікадзе. Здійснив близько п’яти тисяч артилерійських обстрілів позицій наших військ і населених пунктів".

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Деталі: На Харківському напрямку ворог двічі атакував неподалік населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня сім разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Лозової, Богуславки, Піщаного, Петропавлівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів в районах Зеленої Долини, Новомихайлівки, Новоєгорівки, Макіївки, Ямполівки та Колодязів.

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На Сіверському напрямку окупанти шість разів намагалися просунутись вперед в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Спірного.

На Краматорському напрямку активність ворога з початку доби проявилась у чотирьох бойових зіткненнях. Штурмові дії відбувались поблизу населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Біла Гора та Предтечине.

На Торецькому напрямку наші війська відбили 10 атак противника в районі Торецька. Крім того, противник завдав авіаційних ударів трьома керованими бомбами біля Дружківки.

Від початку доби противник 54 рази намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку в районах населених пунктів Машівка, Єлизаветівка, Новоторецьке, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Новоукраїнка, Удачне, Котлярівка, Новоандріївка, Олексіївка, Андріївка, Дачне та Улакли.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Костянтинопіль та Роздольне, де з початку доби українські захисники відбили п’ять атак противника.

На Гуляйпільському напрямку триває одна ворожа атака в напрямку населених пунктів Новопіль та Новосілка, наші оборонці успішно відбили один штурм противника.

На Оріхівському напрямку противник один раз намагався просунутись в бік Новоданилівки, отримав відсіч.

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій, де протягом доби було здійснено три невдалі штурми позицій українських воїнів.

В Курській області українські захисники сьогодні відбили 11 наступальних дій загарбників. Ворожа авіація завдала 20 ударів, застосувавши 29 керованих авіаційних бомб.