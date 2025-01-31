Генштаб: На фронте с начала суток произошло 132 столкновения

На фронте с начала суток 31 января на фронте состоялось 132 боевых столкновения, из них 54 раза россияне пытались вклиниться в оборону на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 31 января

Дословно: "В настоящее время произошло 132 боевых столкновения. За сегодня противник нанес по территории Украины 49 авиационных ударов, привлек 99 КАБ, использовал для поражения 900 дронов-камикадзе. Осуществил около пяти тысяч артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов".

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Детали: На Харьковском направлении враг дважды атаковал недалеко от населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении враг в течение дня семь раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку Лозовой, Богуславки, Песчаного, Петропавловки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз в районах Зеленой Долины, Новомихайловки, Новоегоровки, Макеевки, Ямполовки и Колодязов.

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На Северском направлении оккупанты шесть раз пытались продвинуться вперед в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Спирного.

На Краматорском направлении активность врага с начала суток проявилась в четырех боевых столкновениях. Штурмовые действия происходили вблизи населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Белая Гора и Предтечино.

На Торецком направлении наши войска отбили 10 атак противника в районе Торецка. Кроме того, противник нанес авиационные удары тремя управляемыми бомбами у Дружковки.

С начала суток противник 54 раза пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении в районах населенных пунктов Машевка, Елизаветовка, Новоторецкое, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Покровск, Новоукраинка, Удачное, Котляровка, Новоандреевка, Алексеевка, Андреевка, Дачное и Улаклы.

На Новопавловском направлении враг пытался потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Константинополь и Раздольное, где с начала суток украинские защитники отбили пять атак противника.

На Гуляйпольском направлении продолжается одна вражеская атака в направлении населенных пунктов Новополь и Новоселка, наши защитники успешно отбили один штурм противника.

На Ореховском направлении противник один раз пытался продвинуться в сторону Новоданиловки, получил отпор.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций, где в течение суток было осуществлено три неудачных штурма позиций украинских воинов.

В Курской области украинские защитники сегодня отбили 11 наступательных действий захватчиков. Вражеская авиация нанесла 20 ударов, применив 29 управляемых авиационных бомб.