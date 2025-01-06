Публічне СЗЧ: Гнезділова залишили під вартою до кінця січня
Печерський районний суд Києва залишив під вартою військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергія Гнезділова, який публічно самовільно залишив свою частину, до 31 січня 2025 року без права внесення застави.
Джерело: "Суспільне", "hromadske"
Деталі: Прокурор Микола Шелест просив суд продовжити Гнєзділову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 15 березня, без права внесення застави. Зокрема він вважає, що військовослужбовець може переховуватися від слідства та суду.
Своєю чергою адвокатка Гнезділова, Анастасія Бурковська просила суд пом'якшити запобіжний захід, зокрема, замінити тримання під вартою на домашній арешт.
Сам Гнезділов повідомив, що нагадав судді про свою згоду на повернення до військової частини, у якій, за його словами, дали згоду на його повернення на службу.
Також він заявив, що не мав на меті ухилення від служби, а хотів провернути увагу до проблеми самовільного залишення частини у війську.
Пряма мова Гнезділова: "Ми спершу отримали згоду на повернення (до військової частини - ред.). Тепер чомусь ми отримали відмову на повернення. Таке враження, що суд намагаються максимально затягнути й показати: шановні, з вами всіма так буде".
Деталі: Наступне судове засідання призначили на 10 січня. Розглядати справу будуть у Дніпрі, оскільки злочин був вчинений саме там. Тож Гнезділова мають конвоювати до Дніпра.
Передісторія:
- 21 вересня військовий написав у Facebook, що самовільно залишив частину, щоб привернути увагу до потреби встановити терміни служби для мобілізованих. Цей вчинок викликав неоднозначну реакцію в суспільстві, думки з цього приводу розділились.
- У 56-тій окремій мотопіхотній бригаді, де служить Гнезділов, призначили службове розслідування та заявили, що військовий "вчинив дії, які містять ознаки кримінального правопорушення".
- 23 вересня Донецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону за фактом публікацій у засобах масової інформації відкрила кримінальне провадження щодо дезертирства військовослужбовця та доручила розслідування Бюро.
- Працівники ДБР 9 жовтня затримали Гнезділова та провели обшук.
- Печерський районний суд Києва 29 листопада продовжив тримання під вартою для Гнезділова до 15 січня без права на заставу.