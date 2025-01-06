Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Публічне СЗЧ: Гнезділова залишили під вартою до кінця січня

Тетяна ОлійникПонеділок, 6 січня 2025, 20:15
Публічне СЗЧ: Гнезділова залишили під вартою до кінця січня
Сергій Гнезділов та адвокатка Анастасія Бурковська у Печерському райсуді Києва під час судового засідання, 6 січня 2025 року. Суспільне Новини/Ліля Гончарук

Печерський районний суд Києва залишив під вартою військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергія Гнезділова, який публічно самовільно залишив свою частину, до 31 січня 2025 року без права внесення застави.

Джерело: "Суспільне", "hromadske"

Деталі: Прокурор Микола Шелест просив суд продовжити Гнєзділову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 15 березня, без права внесення застави. Зокрема він вважає, що військовослужбовець може переховуватися від слідства та суду.

Реклама:

Своєю чергою адвокатка Гнезділова, Анастасія Бурковська просила суд пом'якшити запобіжний захід, зокрема, замінити тримання під вартою на домашній арешт.

Сам Гнезділов повідомив, що нагадав судді про свою згоду на повернення до військової частини, у якій, за його словами, дали згоду на його повернення на службу.

Також він заявив, що не мав на меті ухилення від служби, а хотів провернути увагу до проблеми самовільного залишення частини у війську. 

РЕКЛАМА:

Пряма мова Гнезділова: "Ми спершу отримали згоду на повернення (до військової частини - ред.). Тепер чомусь ми отримали відмову на повернення. Таке враження, що суд намагаються максимально затягнути й показати: шановні, з вами всіма так буде".

Деталі: Наступне судове засідання призначили на 10 січня. Розглядати справу будуть у Дніпрі, оскільки злочин був вчинений саме там. Тож Гнезділова мають конвоювати до Дніпра.

Передісторія:

  • 21 вересня військовий написав у Facebook, що самовільно залишив частину, щоб привернути увагу до потреби встановити терміни служби для мобілізованих. Цей вчинок викликав неоднозначну реакцію в суспільстві, думки з цього приводу розділились.
  • У 56-тій окремій мотопіхотній бригаді, де служить Гнезділов, призначили службове розслідування та заявили, що військовий "вчинив дії, які містять ознаки кримінального правопорушення".
  • 23 вересня Донецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону за фактом публікацій у засобах масової інформації відкрила кримінальне провадження щодо дезертирства військовослужбовця та доручила розслідування Бюро.
  • Працівники ДБР 9 жовтня затримали Гнезділова та провели обшук.
  • Печерський районний суд Києва 29 листопада продовжив тримання під вартою для Гнезділова до 15 січня без права на заставу.

судармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відеоГнезділова випустили з-під варти: він повертається на службу після публічного СЗЧ
Росіяни розстріляли 6 полонених бійців на Донеччині – ОГП
У Києві військовий, якого підозрюють у СЗЧ, поранив ножем слідчого ДБР
Цьогоріч КНДР передасть росіянам щонайменше 150 балістичних ракет та артилерію – Буданов
Кількість жертв пожежі в готелі в Туреччині зросла до 79
Командувач ВМС відповів Безуглій на закиди про "премії генералітету"
Усі новини...
суд
Суд оголосить вирок Трампу у справі про підкуп порнозірки 10 січня
Справа про вбивство Фаріон: фігуранту продовжили тримання під вартою на 2 місяці
У Львові розпочалося засідання у справі про вбивство Фаріон, перед цим суд "замінували"
Останні новини
14:19
Нацбанк підвищив облікову ставку до 14,5% для стримування інфляції
14:15
ФОТОНа Тернопільщині виявили сім'ю з п'ятьма дітьми, яка живе у хижі посеред лісосмуги
13:59
У Німеччині про намір Трампа швидко завершити війну: Україні спочатку потрібні гарантії безпеки
13:49
Житній ринок можуть продати: у Київраді назвали вартість його ремонту
13:42
Зеленський уточнив, що ймовірна кількість миротворців залежатиме від розмірів української армії
13:40
ЗМІ: Ремонт "Охматдиту" спроєктує компанія дружини очільника інституту, де готували тендер
13:36
Саудівська Аравія планує інвестувати у США $600 мільярдів за час правління Трампа
13:34
Від морозу до тепла, з дощем і снігом: синоптики дали прогноз на найближчі дні
13:20
відеоГнезділова випустили з-під варти: він повертається на службу після публічного СЗЧ
13:18
Телескоп "Хаббл" зазнімкував околиці туманності з надмасивними зірками
Усі новини...
Реклама:
Реклама: