Публічне СЗЧ: Гнезділова залишили під вартою до кінця січня

Сергій Гнезділов та адвокатка Анастасія Бурковська у Печерському райсуді Києва під час судового засідання, 6 січня 2025 року. Суспільне Новини/Ліля Гончарук

Печерський районний суд Києва залишив під вартою військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергія Гнезділова, який публічно самовільно залишив свою частину, до 31 січня 2025 року без права внесення застави.

Джерело: "Суспільне", "hromadske"

Деталі: Прокурор Микола Шелест просив суд продовжити Гнєзділову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 15 березня, без права внесення застави. Зокрема він вважає, що військовослужбовець може переховуватися від слідства та суду.

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Своєю чергою адвокатка Гнезділова, Анастасія Бурковська просила суд пом'якшити запобіжний захід, зокрема, замінити тримання під вартою на домашній арешт.

Сам Гнезділов повідомив, що нагадав судді про свою згоду на повернення до військової частини, у якій, за його словами, дали згоду на його повернення на службу.

Також він заявив, що не мав на меті ухилення від служби, а хотів провернути увагу до проблеми самовільного залишення частини у війську.

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Пряма мова Гнезділова: "Ми спершу отримали згоду на повернення (до військової частини - ред.). Тепер чомусь ми отримали відмову на повернення. Таке враження, що суд намагаються максимально затягнути й показати: шановні, з вами всіма так буде".

Деталі: Наступне судове засідання призначили на 10 січня. Розглядати справу будуть у Дніпрі, оскільки злочин був вчинений саме там. Тож Гнезділова мають конвоювати до Дніпра.

Передісторія: