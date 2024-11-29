Військового Гнезділова, який публічно пішов у СЗЧ, залишили під вартою
Печерський районний суд Києва 29 листопада продовжив тримання під вартою для військовослужбовця Сергія Гнезділова, який самовільно залишив військову частину, до 15 січня без права на заставу.
Джерело: кореспондент hromadske
Деталі: Прокурор зауважив, що правоохоронці не встигнуть переглянути матеріали досудового розслідування до 9 грудня, як раніше визначив Печерський суд.
Натомість захист Гнезділова виступив проти клопотання сторони обвинувачення. Як пояснила адвокатка Анастасія Бурковська, сторона захисту визнає, що Гнезділов самовільно залишив частину, але не погоджується з тим, що він вчинив дезертирство, яке йому інкримінує прокуратура.
СЗЧ Гнезділова адвокатка назвала маніфестом до влади, щоб вона почула прохання військовослужбовців про потребу в демобілізації.
За словами адвокатки, є понад 10 людей, які виявили бажання взяти Гнезділова на поруки, але суд відхилив їхні клопотання.
Передісторія:
- 21 вересня військовий написав у Facebook, що самовільно залишив частину, щоб привернути увагу до потреби встановити терміни служби для мобілізованих. Цей вчинок викликав неоднозначну реакцію в суспільстві, думки з цього приводу розділились.
- У 56-тій окремій мотопіхотній бригаді, де служить Гнезділов, призначили службове розслідування та заявили, що військовий "вчинив дії, які містять ознаки кримінального правопорушення".
- 23 вересня Донецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону за фактом публікацій у засобах масової інформації відкрила кримінальне провадження щодо дезертирства військовослужбовця та доручила розслідування Бюро.
- Працівники ДБР 9 жовтня затримали Гнезділова та провели обшук.