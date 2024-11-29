Військового Гнезділова, який публічно пішов у СЗЧ, залишили під вартою

Печерський районний суд Києва 29 листопада продовжив тримання під вартою для військовослужбовця Сергія Гнезділова, який самовільно залишив військову частину, до 15 січня без права на заставу.

Джерело: кореспондент hromadske

Деталі: Прокурор зауважив, що правоохоронці не встигнуть переглянути матеріали досудового розслідування до 9 грудня, як раніше визначив Печерський суд.

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Натомість захист Гнезділова виступив проти клопотання сторони обвинувачення. Як пояснила адвокатка Анастасія Бурковська, сторона захисту визнає, що Гнезділов самовільно залишив частину, але не погоджується з тим, що він вчинив дезертирство, яке йому інкримінує прокуратура.

СЗЧ Гнезділова адвокатка назвала маніфестом до влади, щоб вона почула прохання військовослужбовців про потребу в демобілізації.

За словами адвокатки, є понад 10 людей, які виявили бажання взяти Гнезділова на поруки, але суд відхилив їхні клопотання.

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