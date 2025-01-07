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Макрон: Франція залишає африканські країни, бо не хоче допомагати путчистам

Ольга Глущенко Вівторок, 7 січня 2025, 00:28
Макрон: Франція залишає африканські країни, бо не хоче допомагати путчистам
Емманюель Макрон, фото: Getty Images

За словами французького президента Емманюеля Макрона, армія Франції залишає африканські країни, оскільки не хоче допомагати хунтам, які прийшли до влади за підтримки Росії.

Джерело: Макрон у понеділок на щорічній конференції послів у Парижі, цитує "Укрінформ"

Деталі: Президент Франції зазначив, що його країна допомагала суверенним африканським державам, проводячи антитерористичні операції проти джихадистів.

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Пряма мова Макрона: "Ми пішли, тому що там були перевороти і тому що ми були там на прохання суверенних держав, які попросили Францію прийти. Однак Франції більше не було місця там, оскільки ми не є помічниками путчистів ".

Деталі: На його думку, Франція не відступає в Африці, вона просто "прозріває та реорганізується".

Франція 10 років бере участь у військових операціях у Сахелі для боротьби із джихадистами, пов'язаними з "Аль-Каїдою" або угрупованням "Ісламська держава". За цей час там загинули 58 французьких солдатів.

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Однак вона була змушена вивести свої війська з Малі, Буркіна-Фасо та Нігеру в період з 2022 по 2023 рік після того, як до влади в цих трьох країнах прийшли військові хунти, які зблизилися з Росією.

Наприкінці грудня перший контингент французьких солдатів також залишив Чад, невдовзі французька армія має вийти і з Сенегалу, чий президент заявив раніше, що перебування іноземних військ в країні несумісне з її суверенітетом.

Пряма мова Макрона: "Ми запропонували главам африканських держав реорганізувати нашу присутність. І це добре, тому що світ змінюється, і ми повинні прийняти це нове партнерство з континентом".

Деталі: Водночас він наголосив, що африканські лідери "забули подякувати" за все, що Франція зробила для них з 2013 року.

Пряма мова Макрона: "Жоден з них не зміг би керувати суверенною країною без цього втручання. Тож це несерйозно, це прийде з часом".

Нагадаємо: Влітку минулого року уряди Малі та Нігеру оголосили про розрив дипломатичних відносин з Україною.

ФранціяАфрика
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