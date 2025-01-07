Макрон: Франція залишає африканські країни, бо не хоче допомагати путчистам
За словами французького президента Емманюеля Макрона, армія Франції залишає африканські країни, оскільки не хоче допомагати хунтам, які прийшли до влади за підтримки Росії.
Джерело: Макрон у понеділок на щорічній конференції послів у Парижі, цитує "Укрінформ"
Деталі: Президент Франції зазначив, що його країна допомагала суверенним африканським державам, проводячи антитерористичні операції проти джихадистів.
Пряма мова Макрона: "Ми пішли, тому що там були перевороти і тому що ми були там на прохання суверенних держав, які попросили Францію прийти. Однак Франції більше не було місця там, оскільки ми не є помічниками путчистів ".
Деталі: На його думку, Франція не відступає в Африці, вона просто "прозріває та реорганізується".
Франція 10 років бере участь у військових операціях у Сахелі для боротьби із джихадистами, пов'язаними з "Аль-Каїдою" або угрупованням "Ісламська держава". За цей час там загинули 58 французьких солдатів.
Однак вона була змушена вивести свої війська з Малі, Буркіна-Фасо та Нігеру в період з 2022 по 2023 рік після того, як до влади в цих трьох країнах прийшли військові хунти, які зблизилися з Росією.
Наприкінці грудня перший контингент французьких солдатів також залишив Чад, невдовзі французька армія має вийти і з Сенегалу, чий президент заявив раніше, що перебування іноземних військ в країні несумісне з її суверенітетом.
Пряма мова Макрона: "Ми запропонували главам африканських держав реорганізувати нашу присутність. І це добре, тому що світ змінюється, і ми повинні прийняти це нове партнерство з континентом".
Деталі: Водночас він наголосив, що африканські лідери "забули подякувати" за все, що Франція зробила для них з 2013 року.
Пряма мова Макрона: "Жоден з них не зміг би керувати суверенною країною без цього втручання. Тож це несерйозно, це прийде з часом".
Нагадаємо: Влітку минулого року уряди Малі та Нігеру оголосили про розрив дипломатичних відносин з Україною.