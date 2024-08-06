Уряд Нігеру оголосив про розрив дипломатичних відносин з Україною
Вівторок, 6 серпня 2024, 23:48
Африканська країна Нігер розірвала дипломатичні відносини з Україною вслід за Малі.
Джерело: Al Arabiya
Деталі: У вівторок Нігер оголосив, що розриває дипломатичні відносини з Україною "з негайним вступом в силу".
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Це сталось через два дні після того, як Малі звинуватила Київ у нібито підтримці дій повстанців-туарегів, які нещодавно розгромили колону малійських військових та російських найманців ПВК "Вагнера".
Міністерство закордонних справ назвало "недалекоглядним та поспішним" рішення перехідного уряду Малі розірвати дипломатичні відносини з Україною і пообіцяло відповісти на політико-дипломатичному рівні.
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- Армія Малі та її російські союзники зазнали втрат з боку повстанців-туарегів. У суботу туареги з руху CSP-PSD продемонстрували фото та відео з розбитою колоною ПВК "Вагнер".
- Бій стався в місті Тінзауатен поблизу кордону Малі з Алжиром у четвер та п'ятницю - 25 та 26 липня. Загинули щонайменше 20 бойовиків "Вагнера", інші ж потрапили в полон.
- Окрім десятків росіян із "ПВК Вагнера", вбитих або взятих у полон на півночі Малі, ліквідовано пропагандиста найманців, автора каналу Grey Zone.
- Після розгрому десятків росіян із "ПВК Вагнера" у Малі повстанці-туареги сфотографувалися з українським прапором.