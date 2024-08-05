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Уряд Малі заявив про розрив дипвідносин з Україною

Ольга Глущенко Понеділок, 5 серпня 2024, 02:14
Уряд Малі заявив про розрив дипвідносин з Україною
Лідер хунти у Малі Ассімі Гоїта, фото: facebook

Республіка Малі оголосила, що розриває дипломатичні відносини з Україною через нібито підтримку Києвом дій повстанців-туарегів, які нещодавно розгромили колону малійських військових та російських найманців ПВК "Вагнера".

Джерело: комюніке перехідного уряду Малі, Суспільне

Деталі: Влада Малі вказує на те, що високопоставлений український чиновник визнав "причетність" Києва до знищення наприкінці липня повстанцями-туарегами представників малійської армії та загону російської ПВК "Вагнер".

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Міністерство закордонних справ Сенегалу викликало посла України Юрія Пивоварова через допис на Facebook-сторінці посольства, у якому український дипломат нібито виказав підтримку повстанцям-туарегам у Малі.

У заяві наголошують, що малійський уряд з "глибоким подивом взяв до відома підривні висловлювання", якими представник ГУР Андрій Юсов "визнав причетність України" до нападу "озброєних терористичних груп", що призвело до загибелі представників армії Малі.

Зазначається також, що посол України у Сенегалі Юрій Пивоваров "відкрито і без найменших сумнівів продемонстрував підтримку своєю країною міжнародного тероризму, зокрема в Малі".

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У комюніке уряд Малі звинувачує Україну у підтримці "тероризму в Африці, зокрема, в Малі", порушенні суверенітету країни, в "агресії щодо Малі", "порушенні міжнародного права, включаючи Статут ООН" і оголошує про ухвалення низки рішень щодо:

  • розірвання, з негайним набранням чинності, дипломатичних відносин між Республікою Малі та Україною;
  • звернення до "компетентних судових органів у зв’язку з зауваженнями панів Андрія Юсова та Юрія Пивоварова, які є пропагуванням тероризму";
  • вжиття необхідних заходів для недопущення будь-якої дестабілізації Малі з боку африканських держав, і зокрема з боку українських посольств, розташованих у субрегіоні;
  • офіційного сповіщення регіональних та міжнародних органів, а також держав, які підтримують Україну, про те, що "ця країна відкрито та публічно демонструє свою підтримку тероризму. Тому Малі розцінює дії України як підтримку міжнародного тероризму.

Нагадаємо: 

  • Армія Малі та її російські союзники зазнали втрат з боку повстанців-туарегів. У суботу туареги з руху CSP-PSD продемонстрували фото та відео з розбитою колоною ПВК "Вагнер".
  • Бій стався в місті Тінзауатен поблизу кордону Малі з Алжиром у четвер та п'ятницю - 25 та 26 липня. Загинули щонайменше 20 бойовиків "Вагнера", інші ж потрапили в полон.
  • Окрім десятків росіян із "ПВК Вагнера", вбитих або взятих у полон на півночі Малі, ліквідовано пропагандиста найманців, автора каналу Grey Zone.
  • Після розгрому десятків росіян із "ПВК Вагнера" у Малі повстанці-туареги сфотографувалися з українським прапором.

Теми: АфрикаВагнер
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