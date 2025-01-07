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Британська розвідка: У грудні Росія зазнала найбільших втрат у війні за весь 2024 рік

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловВівторок, 7 січня 2025, 14:06
Британська розвідка: У грудні Росія зазнала найбільших втрат у війні за весь 2024 рік
Фото: "Север.Реалии"

Британська розвідка констатує, що у 2024 році Росія, ведучи піхотні атаки на багатьох напрямках, зазнала рекордних втрат вбитими і пораненими у війні проти України, а місяцем найбільших втрат став грудень.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на огляд Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 7 січня, що спирається на оцінки України

Деталі: В огляді наводять підрахунок втрат від українського Генштабу, за яким російські втрати (і вбитими, і пораненими) у 2024 році склали рекордних 429 660 осіб, порівняно з майже 253 тисячами за 2023 рік, а загальні втрати від початку повномасштабної війни перевищили 790 тисяч.

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Також зауважили, що найбільші втрати припадають на грудень – за українськими підрахунками, Росія втратила 48 670 вбитими і пораненими. На другому місці – листопад з понад 45 тисячами вбитими й пораненими.

"Грудень – вже шостий місяць поспіль, коли щомісячні втрати російських сил зростають", – зазначили у Міноборони Британії. 

Також нагадали, що 19 грудня повідомляли про рекордні втрати Росії за один день – 2200 осіб. 

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"Росія найімовірніше продовжить зазнавати великих втрат у січні 2025 року, ведучи піхотні атаки на багатьох напрямках", – підсумовують в огляді. 

Передісторія:

розвідкаВелика БританіяРосіявтрати у війні
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