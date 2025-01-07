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У Покровську залишаються 7 тисяч жителів

Тетяна ОлійникВівторок, 7 січня 2025, 19:19
У Покровську залишаються 7 тисяч жителів
Зруйнована стела на в'їзді в покровськ. фото: Facebook / Павло Вишебаба

У Покровську Донецької області залишаються сім тисяч цивільних жителів.

Джерело: заступник очільника міської військової адміністрації Олексій Стебель

Пряма мова: "Ми розуміємо, що громада в досить складному становищі, жителі нашої громади в досить складному становищі, потребують допомоги військової адміністрації. Тому продовжуємо надавати і, як ми і казали, будемо до останнього надавати допомогу всім людям, які потребують цього, які, на жаль, ще не виїхали з нашої громади".

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Деталі: За його словами, адміністрація продовжує надавати допомогу жителям, які залишилися в місті, коли дозволяє безпекова ситуація, зокрема забезпечує комунальні послуги, надає будматеріали.

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Передісторія:

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  • Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті за 8 грудня припустили, що Кремль, ймовірно, продовжить свої спроби захопити місто Покровськ Донецької області, попри значні людські та матеріальні втрати.
  • Через російське вторгнення та загострення ситуації Покровськ залишився без газопостачання.
  • 2 січня речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" майор Віктор Трегубов в ефірі національного телемарафону повідомив, що російські окупаційні війська не йдуть у лобовий штурм на Покровськ Донецької області, а намагаються обійти та оточити місто.
  • 2 січня армія РФ завдала удару керованими авіабомбами по Покровську Донецької області, внаслідок атаки було зруйновано синьо-жовту стелу з назвою міста, розташовану на в’їзді. 

бойові діїДонецька областьвійна
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