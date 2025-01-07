У Покровську залишаються 7 тисяч жителів
У Покровську Донецької області залишаються сім тисяч цивільних жителів.
Джерело: заступник очільника міської військової адміністрації Олексій Стебель
Пряма мова: "Ми розуміємо, що громада в досить складному становищі, жителі нашої громади в досить складному становищі, потребують допомоги військової адміністрації. Тому продовжуємо надавати і, як ми і казали, будемо до останнього надавати допомогу всім людям, які потребують цього, які, на жаль, ще не виїхали з нашої громади".
Деталі: За його словами, адміністрація продовжує надавати допомогу жителям, які залишилися в місті, коли дозволяє безпекова ситуація, зокрема забезпечує комунальні послуги, надає будматеріали.
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Передісторія:
- Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті за 8 грудня припустили, що Кремль, ймовірно, продовжить свої спроби захопити місто Покровськ Донецької області, попри значні людські та матеріальні втрати.
- Через російське вторгнення та загострення ситуації Покровськ залишився без газопостачання.
- 2 січня речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" майор Віктор Трегубов в ефірі національного телемарафону повідомив, що російські окупаційні війська не йдуть у лобовий штурм на Покровськ Донецької області, а намагаються обійти та оточити місто.
- 2 січня армія РФ завдала удару керованими авіабомбами по Покровську Донецької області, внаслідок атаки було зруйновано синьо-жовту стелу з назвою міста, розташовану на в’їзді.