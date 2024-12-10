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Через наступ росіян із 12 грудня Покровськ залишиться без газу

Валентина РоманенкоВівторок, 10 грудня 2024, 15:13
Через наступ росіян із 12 грудня Покровськ залишиться без газу
скриншот мапи Deep State

Через російське вторгнення та загострення ситуації у Покровську на Донеччині припиняють подачу природного газу для населення.

Джерело: Донецькоблгаз у Facebook

Деталі: У повідомленні йдеться, що в звʼязку із загостренням ситуації, повʼязаної з повномасштабним вторгненням Російської Федерації, з 12 грудня призупиняється розподіл природного газу у місті Покровськ.

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АТ "Донецькоблгаз" наголосило, що впродовж останніх місяців, незважаючи на постійні обстріли та наступ росіян, його фахівці робили все можливе, щоб забезпечити жителів Покровська природним газом.

Проте нині ситуація настільки загострилася, що забезпечувати громадян, які залишилися у місті, стало вкрай важко. В акціонерному товаристві також підкреслили, що через значні пошкодження газопроводів і постійні ворожі атаки ліквідація наслідків бойових дій у системі газорозподілу та відновлення газопостачання абонентам є неможливими.

У товаристві нагадали, що для вирішення питань обліку газу працює контакт-центр "Донецькоблгазу" за єдиним номером: 0-800-100-104.

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Дослівно "Донецькоблгаз": "За можливості просимо абонентів м. Покровськ перекрити газові крани на газових приладах та на газопроводі до приладів. Абонентів приватного сектору міста просимо перекрити запірний пристрій на газопроводі-вводі до будинку".

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Передісторія:

  • Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті за 8 грудня припустили, що Кремль, ймовірно, продовжить свої спроби захопити місто Покровськ Донецької області, попри значні людські та матеріальні втрати.
  • За даними ISW, останнім часом російські загарбники просуваються значно швидше, ніж за весь 2023 рік, і не полишають намірів захопити всю Донецьку область.
  • Ще в серпні начальник МВА Покровська Сергій Добряк заявляв, що у Покровську працювали усі сервіси та служби. Але прогнозував, що вже невдовзі їхню роботу доведеться припиняти.

Донецька областьвійна
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