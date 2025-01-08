Командувач Сухопутних військ доповів Зеленському, як вирішується ситуація зі 155 ОМБр

Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий запевняє, що тримає на контролі справу 155 бригади імені Анни Київської, проблеми в якій були висвітлені в журналістському розслідуванні. Для перевірки ефективності дій, які вживаються для покращення ситуації, діятиме спеціальна гаряча лінія.

Джерело: генерал-майор Драпатий у Facebook

Пряма мова: "Днями доповів верховному головнокомандувачу Збройних сил про ситуацію в 155 бригаді та рішення, які ухвалюються командуванням Сухопутних військ для підтримки підрозділу та вирішення проблемних питань, озвучених як самими військовослужбовцями, так і журналістами. Роз’яснив ситуацію, назвав причини, відповідальних. Також зустрічався з командуванням бригади та французькими журналістами, які зараз працюють в підрозділі, відвідують позиції, щоб на власні очі побачити, як воїни "Анни Київської" виконують бойові задачі та оперують наданим Францією озброєнням.

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Вважаю, що було зарано виходити в публічну площину до встановлення всіх обставин, однак станом на сьогодні уже можу поінформувати суспільство про заходи, які вживаються в КСВ, для стабілізації ситуації в 155 бригаді.

Всі події зі створенням 155 бригади сталися до мого призначення в КСВ. Однак вважаю своїм обов'язком реагувати на проблеми підпорядкованого підрозділу та вирішувати їх системно - на всіх рівнях, які від мене залежать".

Деталі: За словами Драпатого, оскільки формування та озброєння "з нуля" нової бригади спільно з іноземною країною відбувалося вперше і в доволі стислі строки - всього за кілька місяців, "ніхто не мав такого досвіду раніше, тому неможливо було передбачити всі нюанси та деталі цього процесу".

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Мовляв, проєкт такого масштабу для КСВ став викликом, і не всі служби спрацювали на відмінно. Французька сторона повністю виконала свої зобов'язання перед Україною, запевняє командувач.

За словами генерал-майора, більшість системних недоліків, допущених командуванням Сухопутних військ, Генеральним штабом ЗСУ, Оперативним командуванням на всіх етапах формування 155 бригади наразі проаналізовані, їм надана оцінка, по окремих питаннях вже реалізуються рішення.

Наразі фокус – на комплектуванні бригади досвідченими офіцерами та командирами всіх ланок. "Я цим питанням займаюсь особисто. Готовий розглянути всіх, звертайтеся за цією електронною адресою: 155bde@mil.ua", – запевнив Драпатий.

За словами командувача, Міністерство оборони працює над забезпеченням бригади "по-максимуму".

Для посилення комбрига в підрозділах працює спеціальна група фахівців-психологів, що вже принесло певні результати, наприклад, повернення військовослужбовців, які самовільно залишили частину, стверджує командувач.

Пряма мова: "…за моїм рішенням відсьогодні діятиме спеціальна гаряча лінія командувача Сухопутних військ для військовослужбовців 155 бригади. Окрім офіційних щоденних доповідей хочу мати прямий контакт та чути бійця, розуміти, наскільки наші рішення впливають на його мотивацію та реальний стан справ.

Телефон: 0800-500-410 (після прослуховування – цифра 5). Працює з 09.00 до 18.00 щоденно.

І наостанок. Вважаю, що 155 бригада імені Анни Київської – перспективна і ще проявить себе. Так, потрібен час і зусилля багатьох для виправлення помилок, допущених під час формування. Але українська новостворена бригада імені Анни Київської може і має стати справжнім "гальським півнем" - символом Франції: гордою, незламною, та готовою до бою за свободу".

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