Дубінського судитимуть за незаконне переправлення родича через кордон

Працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження щодо чинного народного депутата Олександра Дубінського та його колишнього помічника у справі про організацію незаконного переправлення іншої особи через державний кордон України.

Джерело: пресслужба ДБР, ОГП

Деталі: Обвинувальний акт передано до суду.

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ДБР спільно з СБУ викрили цю злочинну схему у листопаді 2023 року. Народний депутат України у змові із своїм колишнім помічником, який нині працює керівником громадської організації "Медіаоборона", у серпні 2022 року організував незаконний виїзд за кордон брата своєї цивільної дружини. Родич співмешканки народного обранця виїхав з України до Республіки Молдова на автомобілі через один з пропускних пунктів.

Як підстава для перетину державного кордону ним були надані документи, внесені в систему "Шлях" – витяг з розпорядження Київської обласної військової адміністрації про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб ЗСУ.

Дозвіл він отримав на замовлення Вишгородської районної військової адміністрації за сприяння нардепа та афілійованої із ним громадської організації. Сам "родич" після перетину кордону фактично працевлаштувався на іноземному морському судні, жодних перевезень для потреб ЗСУ, не здійснював та повернувся до України наприкінці 2022 року після завершення контракту.

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Під час розслідування цього факту правоохоронці з’ясували, що чоловік встиг ще й другий раз скористатися розробленою нардепом та його спільником протиправною схемою, після чого не повертався в Україну.

Зокрема, у 2023 році "родич" виїхав за кордон як водій волонтер за ідентичними документами від КОВА на підставі клопотання громадської організації. Як і раніше родич співмешканки Дубінського виїхав з України до Молдови на автомобілі через один із пропускних пунктів,

Також з’ясувалось, що насправді чоловік, за вказівкою народного депутата, мав прибути до Кишинева та чекати подальших інструкцій щодо транспортування особистого елітного авто народного обранця з автостоянки міжнародного аеропорту столиці Молдови до столиці Австрії Відня.

Чинний народний депутат та голова громадської організації обвинувачуються в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України).

Передісторія: