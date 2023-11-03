Дубінському оголосили нову підозру

Державне бюро розслідувань і Служба безпеки України зібрали доказову базу на народного депутата Олександра Дубінського, який підозрюється в організації незаконного перетину кордону іншій особі.

Джерело: ДБР, СБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно Бюро: "За матеріалами Державного бюро розслідувань генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України.

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Також повідомлено про підозру колишньому помічнику цього нардепа, який нині працює директором громадської організації "Медіаоборона"".

Деталі: За матеріалами слідства, депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини.

Для реалізації оборудки парламентар використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити "потрібних людей" у систему "Шлях" нібито як волонтерів.

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Встановлено, що частину документів, необхідних для втечі "клієнта" за межі України, народний депутат зберігав у свого експомічника – депутата Київської обласної ради 8-го скликання, а також у директора підконтрольної громадської організації.

Під час обшуків у фігурантів справи правоохоронці вилучили:

флеш-носії та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності;

печатки, листи, договори та інші документи, які використовували для внесення недостовірних відомостей до системи "Шлях".

Що передувало: 1 листопада стало відомо, що правоохоронці проводять сім одночасних обшуків за місцем проживання народного депутата, у приміщенні громадської організації, її керівника і засновників, а також в інших осіб, які брали участь в організації незаконного перетину.

Державне бюро розслідувань опублікувало аудіодоказ у справі про незаконне переправлення громадянина за кордон, яку відкрито стосовно нардепа Олександра Дубінського.

Передісторія: