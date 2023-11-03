Дубінському оголосили нову підозру
Державне бюро розслідувань і Служба безпеки України зібрали доказову базу на народного депутата Олександра Дубінського, який підозрюється в організації незаконного перетину кордону іншій особі.
Джерело: ДБР, СБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах
Дослівно Бюро: "За матеріалами Державного бюро розслідувань генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України.
Також повідомлено про підозру колишньому помічнику цього нардепа, який нині працює директором громадської організації "Медіаоборона"".
Деталі: За матеріалами слідства, депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини.
Для реалізації оборудки парламентар використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити "потрібних людей" у систему "Шлях" нібито як волонтерів.
Встановлено, що частину документів, необхідних для втечі "клієнта" за межі України, народний депутат зберігав у свого експомічника – депутата Київської обласної ради 8-го скликання, а також у директора підконтрольної громадської організації.
Під час обшуків у фігурантів справи правоохоронці вилучили:
- флеш-носії та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності;
- печатки, листи, договори та інші документи, які використовували для внесення недостовірних відомостей до системи "Шлях".
Що передувало: 1 листопада стало відомо, що правоохоронці проводять сім одночасних обшуків за місцем проживання народного депутата, у приміщенні громадської організації, її керівника і засновників, а також в інших осіб, які брали участь в організації незаконного перетину.
Державне бюро розслідувань опублікувало аудіодоказ у справі про незаконне переправлення громадянина за кордон, яку відкрито стосовно нардепа Олександра Дубінського.
Передісторія:
- 3 серпня працівники ДБР спільно з СБУ проводили обшуки у народного депутата Олександра Дубінського.
- Нардеп назвав дії силовиків "політичним переслідуванням".
- У мережу злили документ, яким МОЗ клопотав про виїзд Дубінського за кордон. Напдеп у своєму акаунті в соцмережі написав пост, у якому заявив, що супроводжував батька на лікування за кордон. Згідно з листом МОЗ, Дубінський мав повернутися до 10 липня.
- Водночас в кінці липня з'явилася інформація, що дівчина народного обранця засвітила його перебування в Барселоні в сторіз Instagram.
- 9 серпня генеральний прокурор повідомив Дубінському про підозру в службовому підробленні для виїзду за кордон.
- Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Дубінському у вигляді особистого зобов'язання з носінням електронного браслета.