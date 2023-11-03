Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Дубінському оголосили нову підозру

Валентина РоманенкоП'ятниця, 3 листопада 2023, 21:43
Дубінському оголосили нову підозру
фото, надане УП джерелом

Державне бюро розслідувань і Служба безпеки України зібрали доказову базу на народного депутата Олександра Дубінського, який підозрюється в організації незаконного перетину кордону іншій особі.

Джерело: ДБР, СБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно Бюро: "За матеріалами Державного бюро розслідувань генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України.

Реклама:

Також повідомлено про підозру колишньому помічнику цього нардепа, який нині працює директором громадської організації "Медіаоборона"".

Деталі: За матеріалами слідства, депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини.

Для реалізації оборудки парламентар використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити "потрібних людей" у систему "Шлях" нібито як волонтерів.

ВІДЕО ДНЯ

Встановлено, що частину документів, необхідних для втечі "клієнта" за межі України, народний депутат зберігав у свого експомічника – депутата Київської обласної ради 8-го скликання, а також у директора підконтрольної громадської організації.

Під час обшуків у фігурантів справи правоохоронці вилучили:

  • флеш-носії та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності;
  • печатки, листи, договори та інші документи, які використовували для внесення недостовірних відомостей до системи "Шлях".

Що передувало: 1 листопада стало відомо, що правоохоронці проводять сім одночасних обшуків за місцем проживання народного депутата, у приміщенні громадської організації, її керівника і засновників, а також в інших осіб, які брали участь в організації незаконного перетину.

Державне бюро розслідувань опублікувало аудіодоказ у справі про незаконне переправлення громадянина за кордон, яку відкрито стосовно нардепа Олександра Дубінського.

Передісторія:

  • 3 серпня працівники ДБР спільно з СБУ проводили обшуки у народного депутата Олександра Дубінського.
  • Нардеп назвав дії силовиків "політичним переслідуванням".
  • У мережу злили документ, яким МОЗ клопотав про виїзд Дубінського за кордон. Напдеп у своєму акаунті в соцмережі написав пост, у якому заявив, що супроводжував батька на лікування за кордон. Згідно з листом МОЗ, Дубінський мав повернутися до 10 липня.
  • Водночас в кінці липня з'явилася інформація, що дівчина народного обранця засвітила його перебування в Барселоні в сторіз Instagram.
  • 9 серпня генеральний прокурор повідомив Дубінському про підозру в службовому підробленні для виїзду за кордон.
  • Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Дубінському у вигляді особистого зобов'язання з носінням електронного браслета.

Теми: Дубінський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
Дубінський
Дубінський інструктує: ДБР надало аудіо у справі про організацію незаконного виїзду
Через нові обставини щодо Дубінського ДБР та СБУ проводять 7 обшуків
У Дубінського знову обшуки – джерело
Останні новини
18:16
Єврокомісія запустила три ініціативи для підтримки українських дослідників та інноваторів
17:59
США оголосили про посилення санкцій проти російської нафти
17:58
До 2026 року середні зарплати українців зростуть на третину - прогноз Кабміну
17:51
ППО вдень знищила керовану ракету на Дніпропетровщині
17:40
Україна отримала від ЄС грант на 150 мільйонів євро
17:25
Новий уряд Польщі звільнив керівництво державних ЗМІ, один канал припинив мовлення
17:17
Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу" з "обмеженого дефолту" до переддефолтного "CC"
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:56
В "Дію" вже надійшло 70 заявок на перереєстрацію авто: як працює послуга
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
Усі новини...
Реклама: