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ДБР завершило розслідування держзради Дубінського і К°

Валентина РоманенкоПонеділок, 16 вересня 2024, 11:45
ДБР завершило розслідування держзради Дубінського і К°
ОГОЛОШЕННЯ ПІДОЗРИ ДУБІНСЬКОМУ. ФОТО, НАДАНЕ УП ДЖЕРЕЛОМ

Державне бюро розслідувань завершило розслідування стосовно народного депутата України Олександра Дубінського та ще чотирьох осіб, які вчинили держзраду у складі злочинної організації.

Джерело: ДБР, Офіс генпрокурора

Дослівно ОГП: "За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування стосовно пʼяти учасників злочинної організації – чинного та колишнього народних депутатів України, експрокурора та двох керівників головного управління генштабу ЗСРФ".

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Дослівно ДБР: "Наразі стороні захисту надано доступ для ознайомлення з матеріалами справи, після чого вона буде направлена до суду.

ДБР спільно з СБУ викрили цю злочинну організацію у листопаді 2023 року".

Деталі: Згідно з обставин справи, йдеться про  Олександра Дубінського (позивний "Буратіно"), Андрія Деркача, його колишнього помічника Ігоря Колеснікова (позивний "Ветеран", за матеріалами СБУ вже засуджений і відбуває покарання за державну зраду) та Костянтина Кулика (позивний "Птичка").

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Розслідуванням встановлено, що у 2016 році головне управління Генштабу ЗС РФ створило злочинну організацію, до якої увійшли двоє народних депутатів України, колишній працівник Генпрокуратури та інші особи. Організація займалася розхитуванням суспільно-політичної ситуації в Україні і дискредитацією української держави на міжнародній арені та діяла у вигляді агентурної мережі до 2022 року.

За таку діяльність учасники злочинної організації отримували гроші від генерального штабу РФ.

Дубінський здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь держави-агресора. Він поширював російські наративи, у тому числі, про вище політичне керівництво України. Для їх розповсюдження він брав участь у публічних заходах.

У листопаді 2019 року нардепи організували спільну пресконференцію, на якій поширювали інформацію про нібито міжнародну корупцію посадових осіб США, намагаючись погіршити відносини між Україною та її стратегічним партнером.

Також у червні 2020 року колишній прокурор провів спільну із екснардепом (Деркач –ред.) пресконференцію, на якій вони публічно "обґрунтовували" фейки на користь Кремля, у тому числі про нібито втручання українських високопосадовців у президентські вибори в США.

Напередодні повномасштабного вторгнення РФ Деркач та Кулик втекли за кордон та переховуються від правосуддя.

Чинний народний обранець – Дубінський – перебуває під вартою.

Передісторія:

  • 13 листопада 2023 року нардепу Олександру Дубінському було оголошено підозру в державній зраді та участі в злочинній організації.
  • Згідно з даними слідства, за вказівкою російських спецслужб Дубінський зі спільниками організували заходи з дискредитації іміджу України на міжнародній арені для погіршення дипломатичних відносин зі США та ускладнення вступу України до Європейського Союзу та НАТО.

ДубінськийдержзрадаДеркач АндрійДБР
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