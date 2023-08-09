Дубінському оголосили підозру

За матеріалами Державного бюро розслідувань генеральний прокурор повідомив про підозру службовому підробленні для виїзду за кордон народному депутату Олександру Дубінському.

Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах, Дубінський у соцмережах

Деталі: Нардепа підозрюють у внесенні службовою особою неправдивих відомостей до офіційних документів, на підставі яких він виїхав за кордон нібито під приводом супроводження батька на лікування.

Слідство встановило, що народний депутат отримав дозвіл залишити Україну під цим приводом та самостійно покинув країну 27 червня 2023 року.

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Своєю чергою батько нардепа самостійно виїхав за кордон 26 червня 2023 року, а потім повернувся до України 11 липня 2023 року. Сам нардеп повернувся до України лише 27 липня 2023 року.

Правоохоронці отримали інформацію, що під час перебування за кордоном народний депутат встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію.

Зокрема з 20 по 27 липня нардеп перебував в Іспанії та зупинявся в люксових готелях: Mediterraneo у Кастельдефельсі та Vincci Bit у Барселоні.

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Дубінський у себе в соцмережах підтвердив, що йому оголошено про підозру, знову поскаржився на "політичне замовлення" та висловив упевненість, що "справа проти нього розвалиться".

Судячи з відео, оприлюдненого нардепом, 9 серпня він з’явився на черговий допит у ДБР.

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