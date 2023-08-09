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Дубінському оголосили підозру

Валентина РоманенкоСереда, 9 серпня 2023, 12:29
Дубінському оголосили підозру
ДУБІНСЬКИЙ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З TELEGRAM

За матеріалами Державного бюро розслідувань генеральний прокурор повідомив про підозру службовому підробленні для виїзду за кордон народному депутату Олександру Дубінському.

Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах, Дубінський у соцмережах

Деталі: Нардепа підозрюють у внесенні службовою особою неправдивих відомостей до офіційних документів, на підставі яких він виїхав за кордон нібито під приводом супроводження батька на лікування.

Слідство встановило, що народний депутат отримав дозвіл залишити Україну під цим приводом та самостійно покинув країну 27 червня 2023 року.

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Своєю чергою батько нардепа самостійно виїхав за кордон 26 червня 2023 року, а потім повернувся до України 11 липня 2023 року. Сам нардеп повернувся до України лише 27 липня 2023 року.

Правоохоронці отримали інформацію, що під час перебування за кордоном народний депутат встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію.

Зокрема з 20 по 27 липня нардеп перебував в Іспанії та зупинявся в люксових готелях: Mediterraneo у Кастельдефельсі та Vincci Bit у Барселоні.

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Дубінський у себе в соцмережах підтвердив, що йому оголошено про підозру, знову поскаржився на "політичне замовлення" та висловив упевненість, що "справа проти нього розвалиться".

Судячи з відео, оприлюдненого нардепом, 9 серпня він з’явився на черговий допит у ДБР.

Передісторія:

  • 3 серпня працівники ДБР спільно з СБУ проводили обшуки у народного депутата Олександра Дубінського, який під час війни виїхав за кордон нібито під приводом супроводження батька на лікування. 
  • Правоохоронці перевіряють обставини, повʼязані з виїздом народного депутата за кордон у період воєнного стану. Зокрема, яким чином депутат виконував свої обовʼязки, перебуваючи за кордоном, підписував документи та інші важливі деталі.
  • Сам нардеп назвав дії силовиків "політичним переслідуванням".
  • 4 серпня Дубінський був на допиті в Державному бюро розслідувань у Києві. За словами джерела УП, нардеп відмовляється давати відповіді по суті запитань щодо обставин свого перебування за кордоном та підробки документів і намагається ввести слідство в оману.
  • 5 серпня Державне бюро розслідувань проводило обшуки у помічника народного депутата Олександра Дубінського Володимира Колодюка. 

Теми: Дубінський
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