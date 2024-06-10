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Білорусь долучилась до навчань Росії із застосування ядерної зброї

Станіслав ПогоріловПонеділок, 10 червня 2024, 14:13
Білорусь долучилась до навчань Росії із застосування ядерної зброї
Фото: Getty Images

Міністр оборони Білорусі Віктор Хрєнін зробив заяву, що його країна долучилась до другого етапу навчань російських військових із застосування нестратегічної ядерної зброї.

Джерело: заява опублікована Міноборони Білорусі

Пряма мова: "Послідовно зміцнюємо свій оборонний потенціал. І наша участь у другому етапі навчання Збройних сил Російської Федерації із застосування нестратегічної ядерної зброї цьому підтвердження".

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Деталі: Хрєнін розповів начебто про "агресивні випади" західних держав, тому, за його словами, військові "діють вже на упередження, планово підвищуючи готовність до застосування так званої зброї відплати".

"Зараз, як ніколи раніше, ми сповнені рішучості реагуванню на будь-які погрози, які створюються як для нашої держави, так і Союзної держави", - сказав він.

Водночас Хрєнін сказав, що у Білорусі немає на меті створювати напругу у питаннях забезпечення регіональної безпеки.  

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: В Білорусі схвалено нову воєнну доктрину, яка вперше передбачає застосування ядерної зброї. На білоруській території, як відомо, перебуває тактична ядерна зброя Росії за домовленістю між Мінськом і Москвою.

Передісторія:

  • Міністерство оборони Росії 6 травня заявило, що за дорученням правителя країни-агресора Володимира Путіна "найближчим часом" проведе навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї.
  • В РФ заявили, що навчання начебто потрібні для реагування "на провокаційні заяви і погрози окремих західних офіційних осіб на адресу Російської Федерації".

Теми: БілорусьРосіяядерна зброя
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