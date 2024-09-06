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Білорусь почала військові навчання біля кордонів Польщі та Литви 

Ірина БалачукП'ятниця, 6 вересня 2024, 12:09
Білорусь почала військові навчання біля кордонів Польщі та Литви 
Фото ілюстративне з Telegram Міноборони Білорусі

Міноборони Білорусі вирішило провести військові навчання в Гродненському і Брестському районах, які межують із Польщею та Литвою, – вони триватимуть до кінця вересня.

Джерело: моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" у Telegram

Деталі: Навчання розпочалися 3 вересня.

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До 26 вересня в Гродненському районі пройдуть навчальні збори з військовозобов'язаними територіальних військ. На них із запасу призвуть близько 105 резервістів.

Повідомляється, що під час зборів запланували сформувати окремий стрілецький батальйон територіальних військ.

Військовозобов'язаних розмістять у Дитячому оздоровчому таборі "Сузір'я" (Гродненський район, околиці н.п. Поріччя), що розташований за 8 кілометрів від кордону з Литвою. 

ВІДЕО ДНЯ
 
Інфографіка Беларускі Гаюн

Також із 3 до 27 вересня проводяться навчання з територіальною обороною у Брестській області, яка межує з Польщею.

Передісторія: 

БілорусьарміяПольщаЛитва
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