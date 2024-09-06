Білорусь почала військові навчання біля кордонів Польщі та Литви
Міноборони Білорусі вирішило провести військові навчання в Гродненському і Брестському районах, які межують із Польщею та Литвою, – вони триватимуть до кінця вересня.
Джерело: моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" у Telegram
Деталі: Навчання розпочалися 3 вересня.
До 26 вересня в Гродненському районі пройдуть навчальні збори з військовозобов'язаними територіальних військ. На них із запасу призвуть близько 105 резервістів.
Повідомляється, що під час зборів запланували сформувати окремий стрілецький батальйон територіальних військ.
Військовозобов'язаних розмістять у Дитячому оздоровчому таборі "Сузір'я" (Гродненський район, околиці н.п. Поріччя), що розташований за 8 кілометрів від кордону з Литвою.
Також із 3 до 27 вересня проводяться навчання з територіальною обороною у Брестській області, яка межує з Польщею.
Передісторія:
- Нещодавно самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ніколи не віддасть наказ нападати на когось і воювати за межами Білорусі.
- Водночас за понад 2 роки російського повномасштабного вторгнення в Україну Лукашенко багато разів заявляв про те, що вже НАТО нібито може напасти на Білорусь.
- Нібито саме через цю уявну загрозу РБ і проводить свої численні військові навчання біля кордонів інших країн і навіть розташувала на своїй території російську ядерну зброю.